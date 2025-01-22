Во Львове дети сделали взрывчатку по инструкции по TikTok: 12-летний парень рассказал о жутких последствиях

12-летний подросток находится в больнице. Сейчас он призывает своих сверстников не повторять опасные эксперименты.

Во Львове три подростка попали в больницу после попытки сделать самодельную петарду по инструкции из интернета.

Пострадавшим - 10, 12 и 15 лет. Они не знакомы между собой, но все повторяли тот же метод и пострадали от взрывов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марички Кужик.

12-летний Вячеслав - один из трех подростков, которые пострадали от опасного эксперимента. Парень сейчас в больнице с ожогами лица. Все из-за инструкции из соцсети, где показывали, как сделать самодельную петарду. Экспериментировали с другом. Бутылка со взрывчатой смесью разорвалась прямо перед его лицом.

"Мы пошли на поле срывать, друг сорвал, все нормально было, а я бутылку поставил и взорвалось. Начало печь, лицо начало отекать, не мог даже глаза открыть", - говорит парень.

Составляющие, в том числе и средство для чистки труб, для самодельной петарды, купил в магазине, говорит парень. И это вещество попало в глаза. Вытер лицо снегом, но дороги домой уже не видел - его вел друг.

Вячеслав призывает подростков не повторять такие эксперименты

Мама парня рассказывает, что сначала даже не поняла, что произошло. Женщина сразу промыла глаза сыну и поехала в больницу. У парня диагностировали глубокие термические и химические ожоги. Врачи предупреждают - вещества в петардах буквально разъедают кожу и оставляют рубцы.

"Поражение кожи - лоб, щеки, нос, подбородок. Кожа век - верхних и нижних - глубокие ожоги. Это высокая температура, это термическое поражение кожи, плюс есть химическое, потому что это действие щелочи. И такая комбинация вызывает глубокие ожоги", - говорит руководитель ожогового центра Первого ТМО Львова Галина Саян.

Несмотря на доверительные отношения с сыном, мама не понимает, как любознательность перевесила здравый смысл.

В полиции отмечают - с детьми нужно постоянно говорить о рисках и последствиях таких экспериментов. Полицейские будут рассказывать об этом на тренингах в школах.

Двух других пострадавших уже выписали на амбулаторное лечение. А Вячеслав записал видео, где призывает детей не повторять подобного.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости 7:00 22 января. ВСТРЕЧА ТРАМПА С ПУТИНЫМ: Вашингтон подает НЕОПАСНЫЕ сигналы

Напомним, во Львове подростки попытались произвести взрывчатку по инструкции по TikTok.

Читайте также: