Поиски продолжались более года.

Во Львове нашли тайник еврейской общины с доказательствами длительного быта людей.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 14 сентября.

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Там от нацистов спасались 70 человек. В коллекторе под землей они просидели почти год. Выжили из них только одиннадцать. А помогали евреям работники канализации — приносили им еду.

Об этом спасении в коллекторе в Польше сняли фильм. Одна из спасенных написала книгу воспоминаний — семилетней девочкой она пряталась во львовской канализации со своей семьей. Поэтому диггеров заинтересовала эта история и год они посвятили поискам тайника времен Холокоста. Спускались под землю и изучали все потайные ходы городской канализации. Что это именно тот коллектор, о котором идет речь в воспоминаниях, свидетельствовали вещи, которые нашли исследователи.

"Мы решили исследовать воспоминания и пройтись по этим местам, возможно, что-то бы совпало. Они здесь жили, им помогали львовские каналиже, люди, которые работали в канализации. Люди, благодаря которым они смогли пережить немецкую оккупацию", — сказал Александр Иванов, исследователь.

"Были найдены определенные предметы, которые свидетельствовали, что здесь находились люди. Гвозди в стенах, стекло между каменными блоками. Жили здесь в течение 12 месяцев — с 5 июля 1943 до 27 июля 1944 года, когда советские войска вошли во Львов и нацисты уже не могли угрожать евреям-беженцам", — добавила Анна-Мелания Тычка, кандидат исторических наук, исследователь.

Как же львовским диггеров удалось обнаружить тайник времен Холокоста и как 11 евреев смогли выжить в нечеловеческих условиях в коллекторе — в вечерних выпусках ТСН будет подробный рассказ.

Новости Украины: во Львове диггеры нашли в городской канализации тайник евреев времен Холокоста

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