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Во Львове добавили специальные баки для сбора жестянок, чтобы быстрее из них делать окопные свечи

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Во Львове добавили специальные баки для сбора жестянок, чтобы быстрее из них делать окопные свечи

Волонтеры призывают наполнять баки для банок, а коммунальщики готовы увеличить их количество.

Во Львове установили контейнеры для жестянок, из которых делают окопные свечи. Специальных баков пока десять, потому что пока это эксперимент: коммунальщики будут смотреть, активно ли жители будут наполнять контейнеры. Если сработает, их установят сотню.

На контейнере для банок наклейка – для чего предназначен. Коммунальщик же объясняют, что лучше всего подходят жестянки из-под пищевых продуктов, кормов для животных. Пивные не подходят, потому что очень тоненькие.

Идею с контейнерами ввели, потому что окопные свечи очень нужны на фронте. Они и греют и позволяют нагреть пищу и вскипятить воду. Пока специальных баков для банок во Львове установили десять, чтобы посмотреть, оправдает ли себя инициатива. Баки стоят совсем недолго, но уже полны.

Коммунальщики попросили горожан мыть жестянки и грязных действительно не видно, львовяне подошли к делу ответственно. Далее жестянки коммунальщики передают волонтерам, те делают из них окопные свечи. Более того — к делу приобщаются дети из центров во Львове.

Волонтеры говорят, делали бы больше окопных свечей, но материала не хватает. Поэтому баки для банок призывают наполнять снова, а их количество коммунальщики готовы увеличить.

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Дата публикации
Просмотры
1047
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