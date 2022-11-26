Во Львове добавили специальные баки для сбора жестянок, чтобы быстрее из них делать окопные свечи

Во Львове установили контейнеры для жестянок, из которых делают окопные свечи. Специальных баков пока десять, потому что пока это эксперимент: коммунальщики будут смотреть, активно ли жители будут наполнять контейнеры. Если сработает, их установят сотню.

На контейнере для банок наклейка – для чего предназначен. Коммунальщик же объясняют, что лучше всего подходят жестянки из-под пищевых продуктов, кормов для животных. Пивные не подходят, потому что очень тоненькие.

Идею с контейнерами ввели, потому что окопные свечи очень нужны на фронте. Они и греют и позволяют нагреть пищу и вскипятить воду. Пока специальных баков для банок во Львове установили десять, чтобы посмотреть, оправдает ли себя инициатива. Баки стоят совсем недолго, но уже полны.

Коммунальщики попросили горожан мыть жестянки и грязных действительно не видно, львовяне подошли к делу ответственно. Далее жестянки коммунальщики передают волонтерам, те делают из них окопные свечи. Более того — к делу приобщаются дети из центров во Львове.

Волонтеры говорят, делали бы больше окопных свечей, но материала не хватает. Поэтому баки для банок призывают наполнять снова, а их количество коммунальщики готовы увеличить.

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