Во Львове двое мужчин убили женщину, которая шла домой: шокирующие подробности

Во Львове женщина возвращалась домой, когда на нее напали двое мужчин. Они жестоко избили потерпевшую и она скончалась в больнице. Как суд наказал обидчиков?

Во Львове к 15 и 8 годам лишения свободы приговорили двух мужчин, которые жестоко убили женщину. У потерпевшей они украли 700 грн, бутылку масла и овощи.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Львов.

Двое мужчин напали на женщину, которая возвращалась домой

По данным суда, 9 октября около 20:00 на территории учебного заведения "Украинская академия книгопечатания", что на улице Под Голоском, двое мужчин напали на женщину 1945 года рождения. Один из нападавших пытался вырвать у нее сумку, а когда потерпевшая закричала, ее жестоко избили металлической арматурой. Злоумышленники украли у пенсионерки сумку с овощами, бутылку масла и 700 грн.

Пострадавшую госпитализировали, однако она скончалась в больнице.

Что рассказали подозреваемые

На суде один из подозреваемых пытался взять вину на себя, отрицая, что у него был подельник. Он подтвердил, что напал на потерпевшую и обворовал ее.

Другой подсудимый настаивал, что он якобы не принимал участия в нападении.

Версии свидетелей и дочери погибшей

На суде дочь погибшей рассказывала, что мать возвращалась домой с дачи. Впоследствии ей позвонил глава ОСМД и сообщил о нападении на ее мать. Потерпевшая просила суд строго наказать подозреваемых в убийстве.

Мужчина, нашедший избитую женщину, рассказал, что в тот вечер выгуливал собаку. Он узнал соседку, вызвал скорую и позвонил председателю ОСМД. Другая женщина отметила, что она видела в этом районе двух мужчин, которые вели себя неадекватно и пыталась избежать встречи с ними.

Также подозреваемых зафиксировала камера видеонаблюдения.

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и признал обоих подсудимых виновными в убийстве пожилой женщины.

Нападавшего приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Его сообщника до 8 лет лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, во Львове студент зверски расправился с женщиной.

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