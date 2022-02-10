Во Львове иностранец вербовал женщин для сексуального рабства: обещал 15 тысяч евро, жилье, еду и охрану

Во Львове иностранец вербовал женщин для сексуального рабства: обещал 15 тысяч евро, жилье, еду и охрану

Задержали подозреваемого в доме, где он снимал жилье.

Во Львове немец вербовал в сексуальное рабство молодых женщин. Искал тех, кто оказался в беде и очень нуждался в деньгах.

Об этом идет речь в ТСН. Ранок 10 февраля.

35-летний иностранец снял квартиру и там проводил собеседования с претендентками. Как выяснили правоохранители, мужчина успел завербовать пятерых женщин в возрасте от 20 до 28 лет. Торговца людьми выслеживали несколько дней полицейские, пограничники и миграционная служба. Задержали подозреваемого в доме, где он снимал жилье.

“За действия иностранного гражданина предусматривается ответственность от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 297 тысяч гривен”, — рассказал начальник управления миграционной полиции ГУНП во Львовской области Сергей Молотов.

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