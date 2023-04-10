Во Львове из дерева спасли енота: экзотическое животное отправили в карантин и разыскивают владельцев

Если озорник окажется здоровым — его переведут к другим енотам в общий вольер.
Во Львове спасли енота, который взобрался на дерево и не смог оттуда слезть, говорится в ТСН.
Уцепившееся за ветку животное увидели местные жители. Они вызвали зоозащитников и спасателей. Те пытались снять полоскуна без спецоборудования, но тот в руки не шел, поэтому ловили специальным сачком. Затем поместили в бокс и отвезли в приют для животных.
Зверь находится на карантине, который продлится две недели. Если озорник окажется здоровым — его переведут к другим енотам в в общий вольер.
В то же время зоозащитники пытаются найти владельца животного.
Напомним, что Польша изменила правила ввоза домашних животных из Украины. Вместо упрощенных правил, теперь будут действовать общие для Евросоюза.
Если раньше кошек, собак и хорьков можно было ввозить только при прививке от бешенства, чипа и паспорта европейского образца, то теперь перечень документов расширился. Согласно общим правилам, владельцам также понадобятся результаты тестирования антител против бешенства, сертификат здоровья и письменная декларация, которая подтвердит, что ввоз животного не является коммерческим.
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