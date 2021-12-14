Во Львове коммунальщика обвиняют в увечье ребенка: что говорят на предприятии и в полиции

Во Львове коммунальщика обвиняют в увечье ребенка: что говорят на предприятии и в полиции

Коммунальщику грозит три года заключения.

Во Львове работника ЛКП винят, что он толкнул 12-летнего парня и тот сломал ногу. Коммунальник говорит, что пытался спасти парня от опасности и не дать ему пройти под ленту, по которой работала автовышка. Мать мальчика уже написала заявление в полицию.

Подробнее об инциденте – в сюжете ТСН.19:30.

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У ребенка диагностировали перелом бедра со смещением. 12-летний Денис рассказывает, вечером с товарищем ехал на самокате, пока не уперся в ленту, возле которой стоял коммунальщик. По словам парня, коммунальщик взял его за капюшон и бросил на асфальт бросающего. Ребенка, лежащего на земле, увидели сотрудники офисов. Они как раз стояли на балконе. Мужчины занесли травмированного мальчика в помещение и ждали приезда скорой кареты.

В увечье ребенка обвиняют тракториста Степана. Муж рассказал свою версию событий. Он говорит: в тот вечер работал у автовышки, на которой с 30-метровой высоты снимали кондиционер. А подростки-де игнорировали его предупреждение об опасности. Потому он взял парня за капишон и просто оттащил. По словам тракториста ЛПК, ребенок наверняка случайно споткнулся о самокат. А не помог парню после падения, потому что, как утверждает Степан, не мог покинуть рабочее место.

Во Львове работника ЛКП обвиняют в столкновении сломавшего ногу 12-летнего мальчика

Тем временем в больнице, куда привезли Дениса, парня прооперировали. Врачи вставили два эластичных стержня, чтобы восстановить целостность кости.

Возмущенная мать подростка написала заявление в полицию. В ЛКП, где работает тракторист, об этом случае узнали от полиции. Коллегу оправдывают. Директор предприятия сообщил. Попросил юристов подготовить запрос. Сам Степан сожалеет, что поддался на детскую провокацию, но убеждает, иначе поступить не мог. От работы мужчину пока не отстраняют.

Полиция расследует дело как нанесение умышленного телесного повреждения средней тяжести. Коммунальщику грозит три года заключения.

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