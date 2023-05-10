Во Львове молодых людей-любителей Лепса подозревают в нелегальной деятельности, еще и с Россией

Где фигуранты видео сейчас - неизвестны, их родственники об этом говорить не хотят.

Молодым людям, которые громко слушали музыку российского исполнителя Григория Лепса, а на замечания лезли драться, вручили повестки. Инцидент произошел в воскресенье во Львове, все снял местный журналист, видео выложил в Сеть. Поведение молодых людей вызвало возмущение тысяч пользователей, автор видео в свою очередь написал заявление в полицию и уже через два часа автомобиль с днепровскими номерами нашли полицейские, говорится в ТСН.

В центре Львова, когда из машины на парковке громко звучит песня российского певца Лепса — того самого, что поддержал вторжение в Украину и давал концерты на оккупированных территориях, к водителю подходит местный журналист сделать замечания. Пассажир "Рендж Ровера" реагирует агрессивно. "Они сразу пытаются выхватить телефон, потом он мне с головы сбивает кепку, не пытается ударить в лицо, я уклоняюсь", — рассказывает Роман.

На следующий день Роман написал заявление в полицию и выложил в соцсеть отснятое видео. “Слушать каца*ку музыку, на который год войны и второй год полномасштабной войны. Ты сегодня слушаешь Лепса, завтра по тебе прилетает и ты не понимаешь связи – это для меня дико и очень дико”, – возмущается журналист.

Уже через два с половиной часа после распространения видео, этот автомобиль остановила полиция. За рулем – те же водитель и пассажир, что на видео, однако риторика совсем другая – пассажир просит прощения, водитель объясняет, почему слушал российскую музыку. "Я очень извиняюсь за свое поведение, оно не для мужчины, который живет в Украине, я извиняюсь за свои действия", — говорит пассажир.

"Я из Донецка, я приехал сюда отдыхать, я включил музыку, которую слушал всю свою жизнь", — добавляет водитель.

Молодых людей приглашают в отделение полиции. На пассажира составляют протокол за хулиганские действия.

ТСН выяснила: во Львове они снимают квартиру. “Они поселились перед Пасхой, я заметил, что машина такая модная стояла на газоне. Я случайно сел с ними в лифт, так они нормально общались по-украински”, — говорит председатель ОСМД дома.

Сейчас машины во дворе нет, двери квартиры не открывают, а телефоны обоих молодых людей выключены. Во Львове они также арендуют офис. “Они два дня не работают 8 и 9. Потому что они с Россией как-то связаны, с этими обманами. Когда Россия отдыхает, то и они не работают”, — говорит охранник помещения, где расположен офис.

"Насколько мне известно, у них здесь есть офис, для того чтобы заниматься розыгрышами российских бабушек, якобы забирают как-то деньги, выманивают, не знаю насколько это правда", — добавляет Роман.

По официальной информации, накануне обоим молодым людям и еще двум юношам, которые пришли их поддержать в полицию, военные вручили повестки. Появившиеся молодые люди в военкомате там не разглашают.

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