Во Львове мужчина избил женщину, потому что она его не отпускала с кровати: он за это заплатит

Во Львове мужчина избил женщину, потому что она его не отпускала с кровати: он за это заплатит

Потерпевшая рассказала, что бывший возлюбленный напал на нее в постели.

Во Львове мужчина во время развода набросился на женщину и избил ее. Поэтому потерпевшая вызвала полицию и требовала в суде взыскать с бывшего кавалера 116 тыс. грн моральной и материальной компенсаций.

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Об этом говорится в решении Сыховского районного суда Львова, сообщает ТСН.ua.

Мужчина из-за спора ударил женщину в постели

Потерпевшая рассказала, что у нее с подозреваемым были отношения. Однако 22 мая 2020 во время последней встречи между парой произошел конфликт. Мужчина избил женщину, из-за чего она упала с кровати, а потом он еще и ногой пнул ее. Женщина потребовала, чтобы нападающий немедленно ушел. Из-за избиения потерпевшей стало плохо, и она не могла дышать. Тогда подозреваемый вызвал женщины медиков.

"В больнице установили, что ей был нанесен ушиб левого ребра, левого легкого и возможно образовалась трещина. После выписки из стационара она еще некоторое время лечилась амбулаторно, ей было тяжело ходить и продолжался воспалительный процесс", — говорится в судебном приговоре.

Женщина требовала заплатить ей 16 796,25 грн. материального ущерба и 100 тыс. грн. морального. Потерпевшая добавила, что из-за побоев у нее были физические и моральные страдания, бессонница. Также она боялась выходить на улицу.

Подозреваемый заявил, что он набросился на потерпевшую, потому что она его не отпускала

Подозреваемый в судебном заседании рассказал, что у него долгое время были близкие отношения с потерпевшей. В день скандала он якобы решил уйти от женщины и сообщил ей об этом, когда они лежали в постели. Тогда женщина якобы не захотела отпускать его, но он толкнул ее и она ударилась в дверь.

"Умысла на причинение телесных повреждений не имел. Нанесение потерпевшей ударов возразил. Также указал, что у потерпевшей до конфликта с ним уже были телесные повреждения на лице, шее, спине, руках, ягодицах, которые возникли в этот день, но раньше, однако объяснить причину их возникновения потерпевшая отказывалась. Какие именно телесные повреждения возникли от падения, объяснить не смог", – говорится в объяснении подозреваемого.

Также он утверждал, что дал потерпевшей 3500 гривен на лечение и готов заплатить ей 657 гривен моральной компенсации.

Что решил суд

Однако экспертиза и следственные действия опровергли слова мужчины о том, что он якобы не избивал потерпевшей. Его заявление о давлении со стороны правоохранителей ничем не подтвердилось. Поэтому Сыховский районный суд Львова признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 122 УК Украины. Его приговорили к 1 году ограничения свободы. Также он должен уплатить потерпевшей 26 138 грн моральной и материальной компенсации. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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