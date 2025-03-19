Во Львове мужчина категорически отказался от мобилизации, потому что "не доверяет ТЦК": как это закончилось

Житель Львова получил повестку, однако заявил, что отказывается от мобилизации. Что решил суд?
Во Львове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он категорически отказался от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда г. Львов.
По данным суда, жителя Львова сочли годным к мобилизации. В августе 2023 года он получил повестку, однако уклонился от мобилизации.
На суде мужчина вину возразил. Он заявил, что "по состоянию здоровья нет возможности проходить военную службу. Он не согласен с заключением ВВК, которым ему было признано пригодным для службы в рядах Вооруженных Сил Украины. Он не доверяет работникам ТЦК, не желает проходить службу в ВСУ, так как боится за свою жизнь". Житель Львова просил его строго не наказывать.
Суд отметил, что неоднократно давал время мужчине повторно пройти ВВК, однако тот этого так и не сделал.
Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, в Одесской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он уклонился от мобилизации.
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