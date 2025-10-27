Мобилизация / © ТСН

Во Львове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Сиховского районного суда г. Львова.

По данным суда, житель Львова в апреле 2024 года получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации. 13 апреля он был в пункте сбора, однако категорически отказался ехать в учебный центр.

На суде мужчина вину признал. Он также «объяснил, что в отношении него было открыто уголовное производство за самовольное оставление воинской части, которое закрыто постановлением Костопольского районного суда Ровенской области от 21 октября 2025 года и он освобожден от уголовной ответственности, предусмотренной ч.5 ст. 407 УК Украины для продолжения прохождения военной службы, однако он не намерен продолжать службу и готов нести наказание за указанное преступление, предусмотренное ст.336 УК Украины, осознает, что это может быть реальное отбывание наказания».

Суд подтвердил, что мужчина является действующим военным, которого судили на Ровенщине. Также стало известно, что согласно заключению специальной медицинской комиссии КНП ЛОР «Львовский областной медицинский центр превенции и терапии зависимостей» №110 от 28 августа 2024 года подсудимый страдает расстройством психики и поведения в результате употребления нескольких наркотических средств других психотропных веществ.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

