Во Львове мужчина украл три банки икры, чтоб подарить сыну на день рождения: как его наказали

Во Львове мужчина украл три банки икры, чтоб подарить сыну на день рождения: как его наказали

В суде подозреваемый свою вину признал.

Во Львове мужчина украл из супермаркета три банки икры, чтобы подарить сыну на день рождения. За это его наказали на два года лишения свободы, заменив испытательным сроком.

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Об этом говорится в приговоре Сыховского районного суда Львова, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мужчина, пострадавший из-за Чернобыльской катастрофы, в одном из супермаркетов Львова украл три банки икры стоимостью 2 078,70 грн.

В суде подозреваемый свою вину признал. Он рассказал, что нигде не работает и ухаживает за матерью, которая не может самостоятельно ходить. За это подсудимый получает 34 грн в месяц. Также мужчина подрабатывает ночью таксистом. Подсудимый добавил, что у него есть малолетний сын, который вместе с бывшей женой живет в Житомире. Мужчина утверждал, что он украл икру, чтобы подарить ее на день рождения своему сыну. Он добавил, что уже заплатил за икру и просил не лишать его свободы.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 185 УК Украины. Его приговорили к 2 годам лишения свободы. Однако судья заменил реальный срок на три года испытательного. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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