Мужчина подменил посылку на почте / © УНИАН

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Франковский районный суд Львова вынес приговор местному жителю, который обманным путём получил на «Новой почте» автомобильную магнитолу стоимостью 4000 гривен, заплатив за неё всего 200 гривен. Мужчина подменил содержимое двух посылок прямо у стола досмотра в отделении.

Об этом говорится в приговоре суда от 12 ноября 2026 года.

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Как действовала схема подмены в отделении «Новой почты»

Инцидент произошел 3 мая 2026 года. Накануне из Закарпатья в отделение № 18 «Новой почты» на улице Научной во Львове была отправлена посылка с автомобильной магнитолой на сумму 4000 гривен с наложенным платежом. В то же время на имя того же получателя в это отделение поступило другое отправление с заявленной стоимостью и наложенным платежом всего в 200 гривен.

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Около 15:56 обвиняемый пришел в почтовое отделение, чтобы получить обе посылки. Взяв их для осмотра, мужчина у специального стола незаметно переложил дорогую автомагнитолу в коробку стоимостью 200 гривен, а на её место положил другую, значительно более дешёвую магнитолу.

После этого злоумышленник сообщил сотрудникам почты, что отказывается от посылки стоимостью 4000 гривен (ее оформили на возврат отправителю), вместо этого заплатил 200 гривен и забрал более дешевое отправление с спрятанной внутри дорогой техникой. Таким образом он нанес ООО «Новая Почта» материальный ущерб на сумму 4000 гривен.

Приговор суда

На суде уроженец Львова полностью признал свою вину, раскаялся и сообщил, что ещё до вынесения приговора добровольно возместил «Новой почте» ущерб в размере 5140 гривен.

Суд постановил:

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признать мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество);

назначить ему наказание в виде штрафа в размере 34 000 гривен (2000 необлагаемых минимумов доходов граждан).

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