Во Львове мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за кражу Hennessy и капсул для стирки

Мужчина во Львове грабил супермаркеты / © pixabay.com

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Во Львове на 5 лет лишения свободы приговорили мужчину, который дважды подряд ограбил сеть супермаркетов. Несмотря на искреннее раскаяние и возмещение ущерба, суд назначил мужчине реальное тюремное заключение, поскольку он уже неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления.

Об этом говорится в приговоре Железнодорожного районного суда г. Львова.

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Мужчина два дня подряд воровал в магазинах

Как установил суд, мужчина совершил кражи в условиях военного положения два дня подряд в разных районах Львова, оба раза вынося товар мимо кассы в оранжевой магазинной корзине:

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21 апреля 2026 года (ул. Садовая, 2А): около 14:00 злоумышленник вынес из супермаркета четыре бутылки элитного виски Jack Daniel’s (три объёмом 1 л и одну — 0,7 л). Сумма нанесённого ущерба составила 3 916 грн .

22 апреля 2026 года (ул. Кульпарковская, 226А, ТРЦ Victoria Gardens): примерно в то же время мужчина положил в корзину литровую бутылку коньяка Hennessy в коробке, две упаковки капсул для стирки Ariel и две большие бутылки геля для стирки этой же марки. Общая стоимость товара составила 5 098 грн. На этот раз сбежать не удалось — на выходе вора остановила охрана магазина.

Позиция обвиняемого и решение суда

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и возместил торговой сети нанесенный ущерб. Однако суд отказался назначить ему условный срок, учитывая его криминальное прошлое. Выяснилось, что злоумышленник является рецидивистом, а в июле 2026 года Сиховский райсуд Львова уже приговорил его к 5 годам с испытательным сроком за аналогичную кражу.

Согласно приговору от 10 ноября 2026 года:

Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная повторно в условиях военного положения) и приговорен к 5 годам лишения свободы. Срок отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания — 22 апреля 2026 года. Предыдущий приговор Сиховского райсуда от 9 июля 2026 года (5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года) решено исполнять самостоятельно.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

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