Во Львове мужчину заставили вернуть государству более 90 000 гривен пенсии

Мужчина три года незаконно получал пенсию

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Во Львове на 51 000 гривен оштрафовали мужчину, который три года незаконно получал пенсию. Кроме того, он вернул государству более 90 000 гривен.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда г. Львова.

Мужчина купил справку, чтобы получать пенсию по инвалидности

Как установило следствие, история началась в мае 2023 года. Обвиняемый обратился в сервисный центр Пенсионного фонда в городе Мостиска с заявлением о назначении ему пенсии по инвалидности III группы.

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К заявлению он приложил поддельную выписку из акта осмотра Сиховской межрайонной МСЭК КЗ ЛОР «Львовский областной центр медико-социальной экспертизы» о якобы имеющемся у него общем заболевании. На самом же деле мужчина никакого осмотра в комиссии не проходил.

«У меня действительно были определенные проблемы со здоровьем, поэтому я обратился в больницу. Там ко мне подошел врач и прямо предложил за определенную сумму без проблем оформить инвалидность, на что я согласился», — пояснил обвиняемый.

Житель Львовской области признал свою вину и вернул деньги государству

На основании поддельных документов Пенсионный фонд выдал мужчине официальное удостоверение инвалида III группы.

В период с мая 2023 года по июль 2026 года на его банковский счет ежемесячно поступала пенсия от государства. Всего за это время мужчина незаконно получил 90 564,39 гривны, чем нанес ущерб бюджету на соответствующую сумму.

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В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Он заявил, что искренне раскаялся, и просил не назначать ему сурового наказания.

Кроме того, мужчина полностью возместил Пенсионному фонду Украины всю сумму причиненного ущерба (более 90 тыс. грн), что суд учел в качестве смягчающего обстоятельства.

Приговор суда

Галицкий районный суд г. Львова постановил:

Признать мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 УК Украины.

Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 51 000 гривен (3000 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Изъятое поддельное пенсионное удостоверение и материалы пенсионного дела оставить в материалах уголовного производства.

Приговор может быть обжалован в Львовском апелляционном суде в течение 30 дней.

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