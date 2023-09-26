Во Львове на улице нашли тело мужчины: что известно

Во Львове на Левандовке, вблизи местного парка, в понедельник, 25 сентября, обнаружили тело 53-летнего мужчины.

Об этом в комментарии ТСН рассказали очевидцы происшествия.

По данным жителей Львова, 25 сентября в районе Левандовского парка в Железнодорожном районе Львова нашли мужчину. На его теле якобы были ранения.

"На месте было много полиции, опрашивали местных жителей, видели ли они что-то", — рассказал очевидец.

Спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская в комментарии ТСН.ua сообщила, что на улице действительно нашли тело мужчины. Причины смерти устанавливаются экспертизой.

"Действительно полиция обнаружила тело мужчины без признаков жизни. Его личность уже установили — это 53-летний житель Львова. Сейчас идет расследование. Тело мужчины направлено на экспертизу, которая установит окончательные причины смерти", — сообщила нам Светлана Добровольская.

Пока не известно, что могло быть причиной смерти мужчины.

Напомним, жительница Львова вербовала украинок для проституции за границей. Подозреваемую задержали и объявили ей о подозрении.

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