Во Львове начинают прививать от COVID бездомных: что известно об инициативе

Кампанию инициировали местные власти.

С пятницы, 26 ноября, во Львове начинают прививать бездомных — это инициатива местных властей.

Где обустроили пункт вакцинации и как приглашали людей на прививку, рассказала корреспондентка ТСН. Ранок ноября.

Через несколько часов в ночлежке начнут вакцинировать бездомных. Там на учете состоят более двух тысяч человек. Правда, сколько из них придется прививаться, предугадать трудно, ведь дело это добровольное.

Накануне бездомным раздавали информационные листовки во время благотворительных обедов, которые устраивают общественные организации. Им объясняли, что получить вакцину сможет каждый желающий даже без наличия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Во Львове начали прививать от коронавируса бездомных

"Очень хорошо, что вакцинацию могут теперь получить и те, кто имеет документы, и те, кто не имеет документов, не состоят на учете у семейного врача. Люди получат справки о вакцинации, потом когда уже восстановят документы и смогут иметь своего семейного врача, то они получат все сертификаты, как и все граждане города", — рассказала заместитель председателя сообщества взаимопомощи "Оселя" Наталья Саноцкая.

Что касается бездомных, то некоторые не хотят и слышать об уколе, другие говорят, что ждали такой возможности. Перед вакцинацией людей будут консультировать врачи, а после укола будут угощать горячим чаем и выпечкой. Также бездомные получат медицинский пакет с препаратами от температуры и головной боли, а еще памятку о том, когда нужно прийти за второй дозой.