Во Львове нардеп в наркотическом опьянении совершил ДТП и пытался скрыться

Во Львове нардеп в наркотическом опьянении совершил ДТП и пытался скрыться

8 июля депутат Александр Юрченко совершил аварию.

Народный избранник задним ходом выезжал с платной парковки в центре и ударил авто, которое стояло в пробке. Депутат на "Мустанге" хотел бежать, но не смог, потому что дорога была заблокирована машинами.

Более подробно — в материале ТСН.19:30.

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Водитель иномарки, которая подверглась повреждениям, начал снимать виновника аварии, а тот бросился с кулаками и вырвал телефон. Прохожие оттеснили водителя «Мустанга», а патрульные, которые приехали на вызов, заподозрили, что водитель в наркотическом опьянении и повезли его на освидетельствование. Результат теста это подтвердил.

Александр Юрченко был избран в Раду этого созыва от партии "Слуга народа", но после скандала со взяткой из фракции его изъяли. Комментировать ситуацию нардеп отказался.

Новости Украины: во Львове нардеп Юрченко совершил ДТП, а потом начал убегать

Напомним, вблизи Львова неизвестные подрезали таксиста. После ранения 32-летний водитель смог пройти еще сто метров, постучать в ворота и попросить о помощи. Сейчас за жизнь мужчины борются врачи.

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