Во Львове назрел скандал из-за совета чиновников не селить невакцинированных студентов в общежития

Некоторые университеты начали прививки просто в учебных заведениях.

Невакцинированных студентов не селить в общежития — такую рекомендацию учебным заведениям дала Львовская областная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Таким образом чиновники планируют предотвратить возможное возгорание коронавируса в начале нового учебного года. Мол, студенты самая мобильная категория населения, а следовательно могут разносить болезни. Но ВУЗы такую рекомендацию воспринимают негативно. По их мнению, она нарушает права студентов, поэтому селить в общежития всех.

А в некоторых учебных заведениях студентов, которым уже есть 18 лет, вакцинируют. Во Львовской политехнике привили почти тысячи студентов. И каждый, говорят в ВУЗе, количество желающих вакцинироваться — растет. «Мы будем селить всех в общежития, но мы пошли другим путем, мы создали условия для вакцинации студентов. Ну, например, во Львов приедет из Кривого Рога ребенок и она невакцинированный, а там надо полная вакцинация, то ему жить на вокзале, снимать квартиру до полного вакцинации?» — объясняет проректор Национального университета« Львовская политехника» Роман Корж.

«Я пошла по своему желанию, увидела еще где-то месяцев 2 назад в чатах политехники, открывшиеся формы на регистрацию, сразу зарегистрировалась. У меня дома бабушка старшая, я волнуюсь за нее и поскольку мы уже после вакцинации с мамой и папой, то соответственно снижаем значительно риск для нее», — убеждает студентка София.

Новости Украины: во Львове порекомендовали селить в общежития только вакцинированных студентов

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