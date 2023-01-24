Во Львове – облавы с повестками: на блокпостах и улицах массово останавливают авто, раздают их и прохожим

На блокпостах Львова, на въездах и выездах из города массово останавливают авто для вручения повесток мужчинам. Повестки выдают в городе и прохожим, а также доставляют военнообязанным адресно.

Об этом сообщают жители города в соцсетях.

Во Львове заметно усилились мобилизационные мероприятия, массово вручают повески. Сообщениями об этом пестрят местные Телеграмм-каналы.

Вручение повесток военнообязанным мужчинам заметили в большинстве своем в местах с наибольшим скоплением людей. Так, по словам очевидцев, повестки раздавали, в частности возле торговых центров, таких как "Эпицентр".

Как информируют корреспонденты ТСН.ua, на въездах и выездах из Львова на блокпоста массово останавливают авто.

В частности, на оживленных улицах Городоцкой и Кульпарковской полицейские вместе с работниками центра комплектования проверяют документы.

Останавливают для вручения повесток не только машины, но и пешеходов.

"Перекресток Стрыйска-Наукова, вручали парню, который выгуливал собаку", — сообщил очевидец.

В основном военных и патрульных замечали на остановках общественного транспорта, у вокзалов, рынках, автозаправках, возле супермаркетов, ТЦ и даже в маршрутках, рассказывают местные жители.

Кроме этого, по их словам, повестки разносят и по домам.

"Почтовые ящики почти все забиты повестками! Написано: "Предупреждение о неявке" и что будут передавать в полицию! Адресные, выписанные с фамилией", — информируют львовяне в соцсетях.

Активизацию с вручением повесток заметили и в других населенных пунктах Львовской области, где похожая ситуация.

Сетью распространяется видеообращение военнослужащего к сотрудникам Сколевского военкомата Львовской области. По словам бойца, работники центра комплектования и полицейские вручили повестки мужчинам в авто, из-за чего притормозили колонну, которая везла погибшего бойца.

Внимание видео содержит нецензурные слова (18+).

Военный обратился в военкомат во Львовской области и раскритиковал из-за вручения повесток во время похоронной процессии

"Что вы чудите? Во время процессии, когда везут побратима с войны, вы тормозите всю процессию и вы даете повестки? Мне просто очень интересно, что вы тем хотите добиться? Вы позорите все Вооруженные Силы! Я знаю, что в сколовской полиции есть много нормальных пацанов… Пацаны, вам не стыдно в одном бардаке участвовать? Останавливать процессию, раздавать повестки?", — возмутился военный.

ТСН.ua обратился за комментарием в центр комплектования в г. Сколе по этому поводу. Там нам ответили, что колонну не останавливали.

"Колонну никто не останавливал, там местные активисты закрутили это в свою сторону. Люди, которые ехали на оповещения, были на заправке, а те ехали на встречу встречать погибшего воина на границу района, и они видели, что они там стоят, но останавливать никто никого не останавливал", - прокомментировали нам в 3-м отделе Стрыйского РТЦК и СП, расположенном в городе Сколе.

На вопрос, с чем связано увеличение вручения повесток, в центре комплектования нам ответили: "С тем, что в стране война".

ТСН.ua также обратился за комментарием к пресс-службе Сухопутных войск ВСУ, чтобы выяснить, означает ли такое активное вручения повесток усиление мобилизации и связано ли это с поручением президента Украины Владимира Зеленского о создании мобилизационного резерва. Впрочем, по телефону нам отказались комментировать, поэтому мы отправили запрос к командованию Сухопутных войск ВСУ и сейчас ожидаем ответа.

Отметим, что официально об усилении мобилизации в Украине пока не сообщалось.

В воскресенье, 23 ноября, стало известно, что глава государства Владимир Зеленский поручил военному командованию Украины создать резервный личный состав. Как обяснил президент, это необходимо для того, чтобы защитники могли восстанавливать силы после боевых действий. Также Зеленский сказал, что не может раскрыть подробности мобилизационных процессов. Однако заверил, что Ставка Верховного главнокомандующего приняла соответствующие решения, и дальше командующие работают над их реализацией на своих направлениях.

Напомним, в Одессе военные силой задержали и отвезли в служебное помещение мужчину во время попытки вручить ему повестку. Применение силы объяснили тем, что гражданин безосновательно оскорблял и унижал сотрудников центра комплектования и соцподдержки. В Одесском областном центре комплектования и соцподдержки заявили, что проводят служебную проверку по поводу некорректного поведения военных. Виновных обещают привлечь к дисциплинарной ответственности.

В социальных сетях также обсуждают видео, на котором люди в военной форме в Киеве прикрепляют повестку прямо на входную дверь квартиры. После этого они фотографируют ее на телефон и уходят. Эксперты объяснили, законно ли это.

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