Во Львове образовались длинные очереди на ПЦР: люди стоят на улице по несколько часов (видео)

Во Львове образовались длинные очереди на ПЦР: люди стоят на улице по несколько часов (видео)

Из 230 "ковидных" коек во Львовской областной инфекционной больнице — полторы сотни уже заполнены.

Более 24 тысяч за сутки инфицированных коронавирусом в Украине. По данным Министерства здравоохранения, накануне госпитализировать пришлось более 3 тысяч больных, 141 человек скончался.

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Как говорится в выпуске ТСН.12:00, на сегодня в "красной" зоне - Ивано-Франковская область, завтра будет Ровенщина, и еще 13 областей — "оранжевые", остальные области и столица — на "желтом" уровне эпиднебезопасности. Впрочем, несмотря на официальную классификацию, карантин усиливают в Тернополе и Львовской области.

В настоящее время во Львове возле государственных поликлиник огромные очереди на бесплатные тесты ПЦР. Чтобы сдать анализы, люди на улице стоят по несколько часов.

И за прошедшие сутки положительные результаты ПЦР-теста получили 2286 человек.

Во Львовской областной инфекционной больнице – 230 "ковидных" коек и полторы сотни уже заполнены. За последнюю неделю количество госпитализаций существенно выросло. Есть и тяжелые пациенты, говорят врачи.



Впервые за все время пандемии болеют много детей, потому что вирус очень заразен. В двух стационарах уже более полутора сотен детей. Из-за стремительного роста заболевания, не дожидаясь, что правительство объявит "красную" зону, в области сами ввели определенные ограничения.

Коронавирус в Украине: какие ограничения начнут действовать во Львовской области

В частности, с сегодняшнего дня все учебные заведения помимо детских садов рекомендуют отправить на "дистанционку" до 4 февраля. Под запретом все массовые мероприятия, общественный транспорт должен быть заполнен всего на 50%. Специалисты уверены — эти меры должны прервать цепочку заболевания, если же не сработает, с первого февраля будут вводить еще более жесткие ограничения.

Пока новые карантинные ограничения ввели только в области, Львов живет пока без изменений. То есть в городе на дистанционном обучении только школьники старших классов.

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