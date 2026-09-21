ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
819
Время на прочтение
2 мин

Во Львове отпустили на свободу сутенеров в обмен на донат в размере 3 млн грн

Во Львове Галицкий районный суд вынес приговор трем организаторам сети публичных домов. Фигуранты перечислили 3 млн грн на нужды ВСУ и получили условные сроки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Во Львове приговорили сутенеров

Во Львове приговорили сутенеров / © pixabay.com

Во Львове были осуждены трое сутенеров, организовавших деятельность публичных домов. Фигуранты полностью признали свою вину, заключили соглашения с прокурором и добровольно перечислили в поддержку Вооруженных сил Украины в общей сложности 3 миллиона гривен.

14 сентября 2026 года Галицкий районный суд приговорил всех троих участников группы к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания и испытательным сроком в 3 года.

Как функционировал секс-бизнес во Львове

Как установило следствие, осенью 2023 года уроженка Донецкой области вместе с уроженцем Харькова (зарегистрированным как ФЛП) создали и возглавили организованную группу для «получения систематической прибыли от сутенерства и содержания публичных домов во Львове». Позже к ним присоединилась жительница Одессы, которая выполняла функции администратора и диспетчера.

Соучастники действовали по плану:

  • Аренда помещений: сутенеры арендовали и обустроили апартаменты на ул. Кулиша во Львове, где женщины круглосуточно ждали клиентов или выезжали на вызовы по городу и области.

  • Диспетчерская служба: организаторы и администраторы принимали звонки, общались с клиентами в Telegram, присылали фотографии девушек и согласовывали прейскурант.

  • Распределение средств: стоимость услуг составляла от 4 000 до 4 200 гривен в час, включая плату за апартаменты. 50% от полученной суммы девушки отдавали администраторам.

  • Строгая дисциплина: за невыход на смену, неопрятный вид или пребывание в состоянии опьянения для проституток действовала система штрафов.

Незаконная деятельность группы была зафиксирована и пресечена правоохранительными органами в ходе «контролируемых закупок интимных услуг» в феврале и апреле 2024 года.

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судовых решений

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судовых решений

Соглашение о признании вины и 3 млн грн для армии

В конце июля 2026 года все трое обвиняемых заключили с прокурором соглашения о признании вины:

  • Предпринимательница добровольно перечислила ВСУ 2 000 000 гривен.

  • Соорганизатор перечислил в поддержку ВСУ 500 000 гривен.

  • Администратор заведения также внесла на нужды ВСУ 500 000 гривен.

Суд отметил, что эти смягчающие обстоятельства существенно снизили степень тяжести совершенных преступлений.

Решение суда

Утвердив соглашения о признании вины, Галицкий районный суд г. Львова постановил:

  • Признать всех троих фигурантов виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 302 (создание или содержание притонов организованной группой) и ч. 3 ст. 303 УК Украины (сутенерство, совершенное организованной группой).

  • Назначить каждому окончательное наказание (путем поглощения менее строгого наказания более строгим) в виде 5 лет лишения свободы.

  • На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденных от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 3 года.

Приговор может быть обжалован в Львовском апелляционном суде в течение 30 дней с дня его оглашения.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie