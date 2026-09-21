Во Львове отпустили на свободу сутенеров в обмен на донат в размере 3 млн грн

Во Львове приговорили сутенеров / © pixabay.com

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Во Львове были осуждены трое сутенеров, организовавших деятельность публичных домов. Фигуранты полностью признали свою вину, заключили соглашения с прокурором и добровольно перечислили в поддержку Вооруженных сил Украины в общей сложности 3 миллиона гривен.

14 сентября 2026 года Галицкий районный суд приговорил всех троих участников группы к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания и испытательным сроком в 3 года.

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Как функционировал секс-бизнес во Львове

Как установило следствие, осенью 2023 года уроженка Донецкой области вместе с уроженцем Харькова (зарегистрированным как ФЛП) создали и возглавили организованную группу для «получения систематической прибыли от сутенерства и содержания публичных домов во Львове». Позже к ним присоединилась жительница Одессы, которая выполняла функции администратора и диспетчера.

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Соучастники действовали по плану:

Аренда помещений: сутенеры арендовали и обустроили апартаменты на ул. Кулиша во Львове, где женщины круглосуточно ждали клиентов или выезжали на вызовы по городу и области.

Диспетчерская служба: организаторы и администраторы принимали звонки, общались с клиентами в Telegram, присылали фотографии девушек и согласовывали прейскурант.

Распределение средств: стоимость услуг составляла от 4 000 до 4 200 гривен в час, включая плату за апартаменты. 50% от полученной суммы девушки отдавали администраторам.

Строгая дисциплина: за невыход на смену, неопрятный вид или пребывание в состоянии опьянения для проституток действовала система штрафов.

Незаконная деятельность группы была зафиксирована и пресечена правоохранительными органами в ходе «контролируемых закупок интимных услуг» в феврале и апреле 2024 года.

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судовых решений

Соглашение о признании вины и 3 млн грн для армии

В конце июля 2026 года все трое обвиняемых заключили с прокурором соглашения о признании вины:

Предпринимательница добровольно перечислила ВСУ 2 000 000 гривен.

Соорганизатор перечислил в поддержку ВСУ 500 000 гривен.

Администратор заведения также внесла на нужды ВСУ 500 000 гривен.

Суд отметил, что эти смягчающие обстоятельства существенно снизили степень тяжести совершенных преступлений.

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Решение суда

Утвердив соглашения о признании вины, Галицкий районный суд г. Львова постановил:

Признать всех троих фигурантов виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 302 (создание или содержание притонов организованной группой) и ч. 3 ст. 303 УК Украины (сутенерство, совершенное организованной группой).

Назначить каждому окончательное наказание (путем поглощения менее строгого наказания более строгим) в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденных от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 3 года.

Приговор может быть обжалован в Львовском апелляционном суде в течение 30 дней с дня его оглашения.

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