Во Львове от коронавируса поправилась 91-летняя женщина, которая имела стопроцентное поражение легких

Вакцинированные, в том числе пожилые люди, болеют крайне редко.

Во Львове от коронавируса поправилась 91-летняя София Голдак. У женщины было стопроцентное поражение лёгких. 10 дней она пролежала под кислородной маской в больнице. Потом еще месяц провела дома с кислородным концентратором. И вот неделю назад, наконец-то, его сняла. Женщина победе над недугом обязана вакцинации и оптимизма, — говорится в сюжете ТСН.19:30 28 октября.

Бабушке просто в один вечер стало очень плохо. Ее стало трясти, меряем температуру, температура прямо на глазах начинает подниматься и подниматься до 39. Первые дни лечилась дома, дальше ее забрали в больницу. Внучка Марта была рядом с бабушкой все время. А заодно и санитаркой для всей палаты.

Госпожа София была полностью вакцинирована. Но, вспоминает, когда шла на прививку, серьезных надежд на вакцину у нее не было.

Заведующая одним из инфекционных отделений Наталья Ралец говорит — вакцинированные, в том числе и пожилые люди, болеют крайне редко. Да и течение болезни имеют совсем другое.

Кроме вакцинации, есть еще целый ряд факторов, которые могут влиять на легкое выздоровление — как быстро после появления симптомов обратились к врачам, имели ли какие-либо сопутствующие заболевания.

И действительно, есть немало случаев со счастливым финалом, где ковид оказывается слабее человеческого организма. К примеру, вот об этой истории в мае в прошлом году говорил весь мир.

Когда Сильвии Голдшол из американского штата Нью-Джерси было 7 лет, в мире как раз свирепствовала испанка. Ею переболела четверть тогдашнего населения мира. Среди них и Сильвия. Прошел 101 год – и женщина заболела ковидом. Преодолеть его она смогла через неделю.

А вот девяносто 92-летняя женщина из Ровно ководом болела одновременно со своей 66-летней дочерью. Обе лежали в больнице. Но дочь болезнь перенесла тяжело, была в критическом состоянии. Мать, напротив, ни на что не жаловалась. Еще и врачей ободряла. За всю жизнь она в больнице была всего трижды, одна из которых — в родильном.

Пани София уже неделю как дышит сама. Сегодня начала понемногу ходить без помощи внуки. И говорит, кто знает, как было бы, если бы тогда не решила вакцинироваться.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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