Во Львове от коронавируса умерла многодетная мать, которая была категорически против вакцинации

Во Львове от коронавируса умерла многодетная мать, которая была категорически против вакцинации

Врачи предупреждают о крайне тяжелых последствиях этого вида коронавируса.

Во Львове не смогли спасти 40-летнюю женщину — она была с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии. Несколько суток врачи боролись за ее жизнь и болезнь оказалась сильнее.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

За жизнь сорокалетней женщины врачи боролись почти трое суток. Известно, что прививки у больной не было, она, как оказалось, была категорически против вакцинации. В умершей осталось трое детей, самой маленькой всего год.

Кроме женщины в этой семье болеют еще трое, кто именно врачи не говорят, потому что семья запретила что-либо им комментировать.

Состояние многодетной мамы было тяжелым, говорят медики. Поэтому изначально госпитализации не давали никаких прогнозов. Но болезнь протекала так агрессивно, что спасти пациентку не удалось. «Пациентка, вся ее семья, ее родители, братья, сестры, все есть активные противники вакцинации и на сегодняшний день в семье есть три человека больных, но я четко знаю, что этой женщине могла помочь вакцинация», — утверждает заведующая реанимационным отделением больницы скорой помощи Наталья Матолинец.

Вирус стал более агрессивным, кроме легких, говорят врачи, поражает сосуды. И кроме других последствий, все чаще приводит к тромбозам.

В городской больнице № 8 трое пациентов, из-за осложнения коронавируса потеряли конечности. У них был тромбоз и чтобы спасти жизнь медикам пришлось ампутировать им ноги. Больным мужчинам чуть больше 60 лет. Никто из них тоже не был вакцинирован.

"Ситуация осложнилась тем, что участились тромбирование как мелких так и крупных сосудов. Тромбозы возникают не только на конечностях, но и тромбозы магистральных сосудов, легочных, что приводит к смерти", — говорят местные хирурги.

Сейчас много больных среди детей. В больнице «Охматдет» 40 пациентов с подтвержденным коронавируса. Это самая большая цифра за все время пандемии. В реанимации трехлетний ребенок на ИВЛ.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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