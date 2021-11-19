Во Львове открыли первое на западной Украине современное детское кардиологическое отделение: видео

Во Львове спасали пациентов со сложными пороками, которых не соглашались принять даже в европейских клиниках.

Во Львове открыли современный блок детской кардиохирургии. Он будет действовать на базе Клинической больницы скорой помощи.

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Об этом 19 ноября говорится в сюжете ТСН.16:45.

В этой больнице с августа 2020 оперируют маленьких пациентов. Но после хирургического вмешательства их выхаживали в кардиологии для взрослых. Теперь для детей есть отдельный блок с современными и просторными палатами.

Это первое на западной Украине полноценное детское кардиологическое отделение. Две недели местные хирурги работали вместе с американскими коллегами. Провели 30 операций. Брались за сложные диагнозы, с которыми пациентов не соглашались принять даже в европейских клиниках.

"Детки от 3 месяцев и старше были прооперированы в больнице, были прооперированы на открытом сердце и на аппарате ангиографе, были проведены самые сложные оперативные вмешательства. Поэтому я думают, что это лучший опыт, который получила больница", — говорит генеральный директор Клинической больницы скорой медицинской помощи Олег Самчук.

"Мой сынишка Илья, ему 4 месяца, у него был врожденный порок, который обнаружили на 4 день после рождения. Дырочка в сердечке была 5 и 6 миллиметра. Я очень рада, что нас прооперировали именно здесь, что не нужно ехать далеко", – говорит мама пациента больницы Алина Ершова.

Новости Львова: в городе открыли современный блок детской кардиохирургии

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