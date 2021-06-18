Во Львове парком бегала обнаженная женщина: называла себя Евой, избила двух девушек и сорвала золотую цепочку

На замечание копа, что ее в таком виде видят дети, она добавила, что "пусть все видят и развиваются".
Во Львове Стрыйском парке бегала агрессивная обнаженная женщина, которая внезапно набросилась на двух девушек. Пострадавшие вызвали полицию, а правоохранители — медиков.
Об этом сообщили пострадавшие в телеграмм-канале ZAHIDWTF.
По словам очевидиц, они бегали в парке и заметили женщину, которая забыла куртку. Они ей об этом сказали, из-за этого женщина набросилась на них.
"Сначала она напала на мою подругу. Она вцепилась ей в волосы и начала ее таскать. Я подбежала, чтобы помочь подруге, тогда эта женщина вцепилась в меня, вырвала мне клок волос и содрала с шеи золотую цепочку", — говорит пострадавшая.
На видео женщина добавляет, что ее спас ее муж, который подбежал и оттащил нападавшую. Она отмечает, что в парке было много посетителей, однако они не спешили помогать девушкам.
На видео агрессивная женщина объясняет полицейским, что она ходила по парку обнаженной, так как "она Ева". На замечание копа, что ее в таком виде видят дети, она добавила, что "пусть все видят и развиваются". Далее женщина говорит непонятные вещи и добавляет, что она с Украины.
"Я третий раз так бегаю голой. Не знаю зачем", — говорит женщина на видео.
В пресс-службе патрульной полиции Львовской области в комментарии ТСН.ua инцидент подтвердили. Там сообщили, что происшествие произошло 16 июня в Стрыйском парке, женщину после этого госпитализировали. Пострадавшие с заявлением в полицию не обращались.
Напомним, обнаженную девушку в гробу пронесли по центру Львова.