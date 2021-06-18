Во Львове парком бегала обнаженная женщина: называла себя Евой, избила двух девушек и сорвала золотую цепочку

На замечание копа, что ее в таком виде видят дети, она добавила, что "пусть все видят и развиваются".

Во Львове Стрыйском парке бегала агрессивная обнаженная женщина, которая внезапно набросилась на двух девушек. Пострадавшие вызвали полицию, а правоохранители — медиков.

Об этом сообщили пострадавшие в телеграмм-канале ZAHIDWTF.

По словам очевидиц, они бегали в парке и заметили женщину, которая забыла куртку. Они ей об этом сказали, из-за этого женщина набросилась на них.

"Сначала она напала на мою подругу. Она вцепилась ей в волосы и начала ее таскать. Я подбежала, чтобы помочь подруге, тогда эта женщина вцепилась в меня, вырвала мне клок волос и содрала с шеи золотую цепочку", — говорит пострадавшая.

На видео женщина добавляет, что ее спас ее муж, который подбежал и оттащил нападавшую. Она отмечает, что в парке было много посетителей, однако они не спешили помогать девушкам.

Во Львове в Стрийском парке бегала обнаженная агрессивная женщина

На видео агрессивная женщина объясняет полицейским, что она ходила по парку обнаженной, так как "она Ева". На замечание копа, что ее в таком виде видят дети, она добавила, что "пусть все видят и развиваются". Далее женщина говорит непонятные вещи и добавляет, что она с Украины.

"Я третий раз так бегаю голой. Не знаю зачем", — говорит женщина на видео.

В пресс-службе патрульной полиции Львовской области в комментарии ТСН.ua инцидент подтвердили. Там сообщили, что происшествие произошло 16 июня в Стрыйском парке, женщину после этого госпитализировали. Пострадавшие с заявлением в полицию не обращались.

Напомним, обнаженную девушку в гробу пронесли по центру Львова.

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