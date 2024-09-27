Во Львове переполох из-за кота: Сеть разразилась критикой на хозяев

Во Львове местные жители возмутились из-за якобы плохого отношения хозяев к коту. В социальной сети подняли настоящую бучу из-за того, что кот второй день сидит на подоконнике второго этажа, а окно в квартиру закрыто. Автор фото добавляет, что кот сидит на подоконнике второй день, рядом с ним – лоток, то есть кота сознательно оставили на улице.

Женщина говорит, что обращалась в полицию, но результата пока нет. Под сообщением – целый шквал комментариев с критикой касательно владельцев кота. Какими только словами их не называют. Автор сообщения отмечает, что не знает, как помочь бедному животному, поэтому придала огласку этой истории.

Кто может помочь коту?

В Киевской команде спасения животных говорят, что в первую очередь люди должны обратиться за помощью в местное отделение ГСЧС.

"Если же у спасателей не будет свободного времени для такого выезда или свободной лестницы, люди могут обратиться к промышленным альпинистам, чтобы они с помощью своего снаряжения спустились к коту и спасли его", – рассказала ТСН.ua Валентина, представительница Команды спасения животных города Киев.

Она добавляет, что во Львове, к сожалению, нет службы спасения животных, как в Киеве, поэтому спасти попавших в беду котика или собаку могут спасатели.

А может, коту помощь не нужна?

Когда мы рассказали, что речь идет о подоконнике второго этажа, то работница команды отметила, что такая высота для кота совсем не критичная – он может сам прыгнуть на землю и не пострадать. Специалисты добавляют, что если подоконник железный и с наклоном, то животное действительно может упасть и это опасно для его жизни, но второй этаж – совсем не критично.

Кстати, в этой истории много неизвестного. К примеру, кот мог находиться на подоконнике днем – на улице еще тепло, а на ночь его забирают в квартиру. Поэтому перед тем, как критиковать хозяев, в ситуации нужно детально разобраться.

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