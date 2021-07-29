Во Львове погоня за мотоциклистом превратилась в голливудский блокбастер

Во Львове погоня за мотоциклистом превратилась в голливудский блокбастер

Водитель наездил штрафов на пять тысяч гривен за один вечер.

Во Львове патрульные догоняли мотоциклиста, который совершил обгон на пешеходном переходе.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 29 июля.

После нарушения и указания остановиться мужчина только нажал на газ и помчался дальше. По дороге водитель мотоцикла дальше нарушал — ехал на красный свет, а на одной из улиц едва не сбил пешехода. Копы преследовали нарушителя шесть километров. Тот заехал в кусты, высадил пассажирку и хотел ехать дальше, но патрульные уже пешком его догнали.

Оказалось, что 27-летний львовянин даже не имел водительского удостоверения.

"Также было установлено, что водитель управлял данным транспортным средством, не имея права управления, а именно без соответствующей категории. Он не мог объяснить причину, почему убегал. Мы так думаем, что бежал именно потому, что не имел права управлять данным транспортным средством" — сказал Олег Мацула, инспектор патрульной полиции.

Напомним, в Запорожье водитель за минуту заработал сразу 4 протокола, еще и разбил личный автомобиль.

Новости Украины: во Львове мотоциклист наездил штрафов почти пять тысяч гривен

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