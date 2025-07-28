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Во Львове попрощались с нардепом Ярославом Рущишиным, который погиб в ДТП: видео
Во Львове попрощались с нардепом и предпринимателем Ярославом Рущишиным.
Во Львове попрощались с народным депутатом Ярославом Рущишиным. Церемония проходила в храме Святой Софии на территории Украинского католического университета, где он был членом наблюдательного совета и поддерживал десятки образовательных и культурных проектов.
Об этом сообщает корреспондентка ТСН.
Нардеп погиб в четверг на трассе Мукачево-Львов, вблизи села Бабухов на Ивано-Франковщине. Мотоцикл Рущишина столкнулся с прицепом трактора.
В 90-х Ярослав Рущишин был одним из основателей художественного объединения «Дзига» — пространства, которое стало символом новой культурной волны во Львове. Как соучредитель Львовской бизнес-школы, поддерживал молодежь, продюсировал украинских исполнителей.
Вот, что о нем вспоминают:
«Он тем мотоциклом жил, это были постоянно его рассказы. Слава был другом еще с 1992-1993 года. Мы как „Терцию“ начинали, мы тогда со Славой познакомились. Как раз Дзига создалась и мы были все в этой художественной тусовке. Он был весь для всех. Я удивлялся, сколько в человеке может быть любви», — говорит лидер группы «Пикардийская терция» Андрей Капраль.
«Как предприниматель, был одним из первых кто проложил мостики между бизнесом и культурой, верил, что они являются не самоцелью, а должны служить людям через образование, через культуру, через искусство. Он был соучредителем Львовской бизнес школы, старался очень помогать в развитии талантов, молодых людей. Поддерживал их стипендиями», — говорит ректор УКУ Тарас Добко.
Похоронили Ярослава Рущишина на Лычаковском кладбище во Львове.
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