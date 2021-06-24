Во Львове при усиленных мерах безопасности и аномальной жаре стартовал джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest

Здесь беспрецедентные меры безопасности.

После двухлетнего перерыва во Львов вернулся известный фестиваль джазовой музыки — Leopolis Jazz Fest. Даже несмотря на пандемию, организаторы в этом году решили его таки провести, но при строгих мерах безопасности.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Одна из локаций фестиваля расположена прямо на площади Рынок возле ратуши. В эти минуты здесь проходит первый концерт — польской саксофонистки.

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Leopolis Jazz Fest — одно из самых масштабных музыкальных событий в Европе, собирает каждый раз самых известных джазовых музыкантов и исполнителей и сторонников изысканной музыки со всего мира. В частности, хедлайнер нынешнего фестиваля — известный британский певец и музыкант Сил. Организаторы признаются, что для них в этом году в условиях пандемии провести фестиваль было настоящим вызовом.

Здесь беспрецедентные меры безопасности. В частности попасть на концерты и другие мероприятия фестиваля можно только при наличии ПЦР-теста, который действителен только три дня. ПЦР или экспресс-тест можно сделать на месте. Для этого оборудовали специальные палатки. При отрицательному результату человек получит браслет и это его пропуск на мероприятия. Если результат окажется положительным, человеку возвращают стоимость билета. И участники фестиваля и его гости с пониманием относятся к таким правилам.

Новости Украины: после длительного перерыва во Львов вернулся фестиваль джазовой музыки

Единственное, что возможно немного мешает полностью наслаждаться атмосферой джаза, это безумная и аномальная как для Львова жара - более 35 градусов. Но даже несмотря на это и горожане и гости радуются празднику музыки.

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