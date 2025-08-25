- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 263
- Время на прочтение
- 2 мин
Во Львове продают квартиру за 14 тысяч долларов: как она выглядит (фото)
Самая дешевая квартира во Львове выставлена на продажу.
Самая дешевая квартира, выставленная на продажу во Львове, стоит 14 тысяч долларов. Это около 580 тысяч гривен.
Объявление размещено на популярном сайте по поиску недвижимости.
Площадь жилья — 25 квадратных метров. Это квартира в общежитии по улице Владимира Великого (Франковский район). Она расположена на четвёртом этаже пятиэтажного дома.
Состояние — полностью без ремонта, говорится в объявлении. На фото видно, что ремонт производился давно. Однако в квартире есть вся необходимая для жизни мебель и техника.
Планировка раздельная, кухня — отдельно. Указана ее площадь — 30 квадратных метров.
«Прекрасный вариант для молодой семьи», — пишет автор объявления.
Сколько стоит квартира во Львове.
Отметим, что, по данным статистики популярного сайта по поиску недвижимости, средняя цена однокомнатной квартиры во Львове составляет 63 тыс. долларов. Это 2,6 млн. гривен.
Двухкомнатные квартиры стоят в среднем 92 тыс. долларов, трехкомнатные — 118 тыс. долларов.
Сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру во Львове
Эксперты часто измеряют доступность жилья не только в долларах или гривнах, но и в так называемых годах зарплаты. Эта цифра показывает сколько времени нужно среднестатистическому работнику откладывать весь свой доход, чтобы приобрести квартиру.
Во Львове однокомнатная квартира на вторичном рынке обходится в 8,6 лет средней зарплаты. То есть, если человек зарабатывает среднюю для города сумму и откладывает абсолютно все деньги только на жилье, то ему понадобится почти девять лет, чтобы собрать на квартиру.
Конечно, в реальной жизни это почти невозможно: люди тратят деньги на питание, транспорт, коммунальные услуги. Поэтому фактический срок накопления будет еще длиннее.
