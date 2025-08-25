Во Львове продают квартиру за 14 тысяч долларов: как она выглядит (фото)

Квартира во Львове / © ТСН

Реклама

Самая дешевая квартира, выставленная на продажу во Львове, стоит 14 тысяч долларов. Это около 580 тысяч гривен.

Объявление размещено на популярном сайте по поиску недвижимости.

Площадь жилья — 25 квадратных метров. Это квартира в общежитии по улице Владимира Великого (Франковский район). Она расположена на четвёртом этаже пятиэтажного дома.

Реклама

Самая дешевая квартира во Львове

Состояние — полностью без ремонта, говорится в объявлении. На фото видно, что ремонт производился давно. Однако в квартире есть вся необходимая для жизни мебель и техника.

Самая дешевая квартира во Львове

Планировка раздельная, кухня — отдельно. Указана ее площадь — 30 квадратных метров.

«Прекрасный вариант для молодой семьи», — пишет автор объявления.

Самая дешевая квартира во Львове

Сколько стоит квартира во Львове.

Отметим, что, по данным статистики популярного сайта по поиску недвижимости, средняя цена однокомнатной квартиры во Львове составляет 63 тыс. долларов. Это 2,6 млн. гривен.

Реклама

Двухкомнатные квартиры стоят в среднем 92 тыс. долларов, трехкомнатные — 118 тыс. долларов.

Сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру во Львове

Эксперты часто измеряют доступность жилья не только в долларах или гривнах, но и в так называемых годах зарплаты. Эта цифра показывает сколько времени нужно среднестатистическому работнику откладывать весь свой доход, чтобы приобрести квартиру.

Во Львове однокомнатная квартира на вторичном рынке обходится в 8,6 лет средней зарплаты. То есть, если человек зарабатывает среднюю для города сумму и откладывает абсолютно все деньги только на жилье, то ему понадобится почти девять лет, чтобы собрать на квартиру.

Конечно, в реальной жизни это почти невозможно: люди тратят деньги на питание, транспорт, коммунальные услуги. Поэтому фактический срок накопления будет еще длиннее.

Реклама

Раньше мы рассказывали, что в Киеве продают квартиры за 10 тысяч долларов. Читайте, где можно купить и как они выглядят.