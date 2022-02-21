Во Львове произошел обвал в жилом доме: люди отказались от эвакуации

Во Львове произошел обвал в жилом доме: люди отказались от эвакуации

Жертв нет.

В центре Львова произошел обвал в жилом доме.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 21 февраля.

Камера наблюдения зафиксировала, как обрушилась деревянная лестница. Трехэтажный дом — это памятник архитектуры с почти полутысячелетней историей. С 2008-го ее используют как жилой дом на восемь квартир.

Прошло без пострадавших. Впрочем, шесть человек, а это жители второго и третьего этажей, теперь заблокированы в собственных домах. От эвакуации они, по словам спасателей, отказались. Чиновники говорят, если потребуется, то людей отселят. "Проводится мониторинг квартир по поводу того, есть ли необходимость их отселять. Ищем места", — говорит заместитель председателя Галицкой администрации Роман Гавчак.

Новости Львова: в центре города произошел обвал в жилом доме

В картирах есть газ и электричество. Угрозы дальнейших разрушений нет, уверяют специалисты. Ведь опорные конструкции уцелели. Сегодня должны решить, как сделать временную лестницу. На первом этаже расположены кафе. Они не разрушены, только внутри все покрылось пылью.

Напомним, во Львове 17 февраля, свирепствовала непогода, свалившая деревья, билборды и часть фасадов. В городе с утра был сильный ветер и дождь.

Читайте также: