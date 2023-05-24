Во Львове производители дронов похвастались новинками: среди них — беспилотники, которые сами восстанавливаются и не боятся РЭБов

Во Львове на большой форум собрались разработчики беспилотных летательных аппаратов, военные и волонтеры. Дроны презентовали в полете, сравнивали их возможности и делились опытом. Разработчики говорят, что иногда даже маленький и дешевый беспилотник может помочь выиграть бой, говорится в ТСН.

Алексей из команды разработчиков дрона, которого наши защитники уже опробовали на фронте. Дрон легок в использовании, его эффективность подтверждают военные, поэтому в скором времени планируется наладить серийное производство. “Цена и интерфейс, юзерфрендли, ты можешь его взять и через час летать. Дрон по цене +- коммерческих "Мавиков" или "Аутелов" с тепловизором, только, чтобы он был со стабильной связью, мог нести нормальный вес, был более или менее стабилен", — рассказывает он.

Украинские защитники крайне нуждаются в этих железных птицах. Выявить недостатки и улучшить технические характеристики аппаратов – для этого разработчики и собрались вместе. “Если ориентироваться на Министерство цифровой трансформации, то потребность в дронах сейчас составляет 200 тысяч. Поэтому форум организовали, чтобы разработчики представили свои работы, обменялись опытом”, — говорит организатор мероприятия Люба Шипович.

"Здесь есть несколько десятков разных производителей, они на разных этапах инженерных, у кого-то более сырые решения, у кого-то уже готовые решения, применяемые на фронте, цель — чтобы люди обменялись между собой технологическими решениями", — говорит волонтер Мария.

В общей сложности на форуме около тридцати команд, демонстрирующих модели летательных аппаратов. Есть разведывательный беспилотник Феникс, совместная украинско-литовская разработка. Если его собьет противник, аппарат действительно может возродиться, как мифическая птица, уверяют инженеры.

“Летят более часа в одном направлении, скорость более 90 км/ч, разведывают, у них поворотная камера. Легко ремонтируется, того и "Феникс", падает и легко возрождается, через полчаса летит дальше", — говорит представитель разработчиков.

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