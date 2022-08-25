Во Львове просят волонтеров помочь с выгулом собак, эвакуированных из разных регионов Украины

В приюте сейчас более полусотни собачек, которых необходимо выгуливать дважды в день. Большинство из них — спасенные из под-обстрелов, есть и потерявшие конечности из-за ранений, говорится в ТСН.

Грейси, которую эвакуировали из Харькова, здесь называют только принцессой. И наряд ей подобрали подходящее – розовый ошейник и сине-желтый поводок. "Она пережила и голод, и страх, и транспортировку, она оказалась в незнакомой ситуации, но очень быстро адаптировалась", — рассказывает зоозащитница Андриана Байло.

Зоозащитница приходит в «Дом спасенных животных» через день, знает имя каждого четырехлапого и его историю. Говорит, у приюта немало потребностей, но выгул воспитанников едва ли не самый главный.

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«Это их биологические потребности, животное должно ходить постоянно, два раза в день, от 30 мин, как минимум. Также это для социализации собаки очень хорошо. Потому что пребывание постоянно в вольере это как тюрьма для человека», — объясняет она.

В этом приюте сейчас более полусотни собак – в основном все они из областей, подвергшихся обстрелу или оккупации россиян. Есть собаки, которых защитники вывозили из-под обстрелов и получили ранения и потеряли конечности.

В первые месяцы полномасштабного вторжения желающих помочь было столько, что собак всем не хватало. Сейчас многие из переселенцев вернулись домой, а львовяне больше сосредоточились на помощи бойцам.

За 5 месяцев войны этот дом вместе с бойцами эвакуировал из-под обстрелов более 4 тысяч собак. Сейчас большинство из них уже пристроили. Однако украинские военные продолжают вывозить животных из-под обстрелов и очень переживают за их судьбу в новом доме.

Выгуляй спасенную собачку: львовские приюты просят о помощи

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