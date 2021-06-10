Во Львове провели уникальную операцию: малышу установили специальный стимулятор для дыхания

Операция длилась 4 часа.

Львовские хирурги провели уникальную для Украины операцию: 8-месячному малышу, который не может дышать самостоятельно через недостаток диафрагмы, установили специально под стимулятор. Такие вмешательства делают только полтора десятка клиник в мире, ближайшая из которых — в Швейцарии.

Опыт лечить патологию украинцы перенимали онлайн в американских коллег, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 10 июня.

Всю свою жизнь 9-месячный Давид прожил в больнице, преимущественно в реанимационные палате. Что с сыном что-то не в порядке, поняла сразу после рождения, говорит мама. "Родился Давыд, заплакал. Все было нормально, а потом начал просто задыхаться", — вспоминает мама мальчика Алина Борута.

Рожала женщина в райцентре. В тот же день малыша реанимобилем с тяжелыми дыхательными расстройствами привезли во львовский "Охматдета". Здесь после ряда обследований поставили крайне редкий диагноз — двусторонний паралич диафрагмы. Сам дышать мальчик не мог. "Мы советовались с американцами. У них также это достаточно редкие случаи. Такого, что у новорожденного, у них не было. Самый молодой пациент был в возрасте трех леь", — рассказал хирург Олег Ленив.

Давида подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Благотворители взялись собирать 50 тысяч долларов на электростимулятор. Аппарат купили, а потом здешние врачи онлайн начали учиться у американцев, как его внедрить. "У нас в Украине опыта не было, как и в ближайших странах. 15 клиник выполняют такую операцию. Ближайшие — это Швейцария и Финляндия", — говорит лхирург Андрей Дворакевич.

Новости Украины: во Львове хирурги провели уникальную операцию, установив стимулятор малышу

Трое опытных хирургов в течение четырех часов оперировали малыша. Это была ювелирная работа, надо было отделить миллиметровый нерв от сердца ребенка. "Не раскрывая грудной клетки, мы подшили электрод к диафрагмальному нерву в перекарде."Это, наверное, был один из самых маленьких пациентов и мире, которому поставлен этот аппарат", — отмечает Андрей Дворакевич.

Малыш до сих пор в реанимации. Как только раны заживут, врачи попытаются отключат Давидка от ШВЛ, чтобы он учился дышать сам. Впоследствии проведут еще одну такую же операцию, чтобы вживить электростимулятор еще и с левой стороны. Родители Давидка благодарны каждому, кто присоединился к сбору средств на стимулятор. Мечтают только об одном, чтобы быстрее забрать здорового сына домой.

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