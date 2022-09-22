Во Львове разработали кровоостанавливающий бинт и усовершенствовали гидрогелевые повязки

Во Львове ученые совместно со студентками разработали бинт, который может останавливать артериальное кровотечение и надежно защищает рану при длительной транспортировке пациента.

Бинт прошел первый этап тестирования и оказался удачным, поэтому сейчас ждет окончательного согласования медиков.

Еще одно изобретение "Львовской политехники", которое уже активно применяют на передовой наши бойцы, – гидрогелевые повязки. Они пригодятся в случае ожогов, а также заживляют раны. Об этом говорится в сюжете журналистов ТСН.

Что касается разработанного бинта, то он аналог известного во всем мире препарата, который останавливает кровь при тяжелых ранах. Однако какие компоненты ученые использовали в своей разработке – тайна.

"Мы хотели сделать особенностью нашего бинта то, чтобы он образовывал крепкий механический тромб. Даже когда кровотечение снова начнется, кровь не вытекает наружу", — рассказывает Саломея Капацило, студентка Национального университета "Львовская политехника" из научной группы, разработавшей этот бинт.

По ее словам, на передовой такая повязка способна спасти жизнь. Речь об артериальном – наиболее опасном кровотечении. При ранении бойцам накладывают турникет, который пережимает конечность и таким образом уменьшает кровопотерю. Но если в больницу ехать далеко и турникет слишком долго пережимает руку или ногу – в тканях начинается процесс отмирания. Это может привести к ампутации. Кровоостанавливающий бинт позволяет ослабить турникет и сохранить концовку.

"Это очень важно, ведь в современных реалиях транспортировка бойца с нулевой отметки туда, где ему может оказать помощь квалифицированный хирург, это длится очень долго", — говорит Соломия Капацило.

Кровоостанавливающий бинт – еще на стадии клинических исследований. А вот гидрогелевые повязки, которые помогают заживлению ран, здесь уже производят и передают бойцам.

"Уже есть четыре сообщения из передовой очень эффективного использования при ожогах от фосфорных бомб", – рассказал доктор химических наук Национального университета "Львовская политехника" Владимир Самарик.

Такие повязки в мире существуют давно, но ткань у них синтетическая. Здесь – только натуральные компоненты. Сначала гидрогелевые листы режут на куски небольших размеров. А потом стерилизуют.

"Это ультрафиолетовая лампа. Мы раскладываем на стекло повязки, дальше мы стерилизуем по 30 мин с каждой стороны", — говорит студентка "Львовской политехники" Дария Боцула.

Даже в боевых условиях наложить повязку очень просто – нужно раскрыть пакет, снять защитную пленку и закрыть рану.

"Наносим, один край здесь фиксируем и вот приклеили", — добавила научный сотрудник кафедры органической химии Наталья Носова.

Финансирование производства – и государственное, и на средства благотворителей. Ученые уже передали в госпиталь и на передовую более 40 тысяч гидрогелевых повязок.

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