Во Львове родились первые в Украине двойняшки благодаря госпрограмме репродуктивных технологий

Это первые дети в Украине, появившиеся на свет благодаря бесплатной программе лечения бесплодия.

Во Львовском областном перинатальном центре выписали двойняшек, которые первыми в Украине родились благодаря государственной программе вспомогательных репродуктивных технологий.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Первые дети, родившиеся благодаря бесплатной программе лечения бесплодия, сегодня во Львове выписываются из перинатального центра домой. Это двойняшки – Матвей и Юстина. Радостное событие врачи называют историческим.

Выписывать Матвея и Юстину пришел едва ли не весь коллектив перинатального центра. Маме подарили букет, малышам желали здоровья. Такое внимание к двойне – потому что это первые дети, которые появились на свет благодаря бесплатной программе лечения бесплодия.

Матвей и Юстина родились с помощью репродуктивных технологий. Роды были преждевременными, но через 2 недели малыши набирались сил и готовы ехать домой.

Ирина и Игорь говорят, что мечтали об отцовстве, но попытки были безуспешны, а стоимость лечения – непосильной. Впрочем, как только запустилась государственная программа лечения бесплодия, супруги стали одними из первых ее клиентов. Уже через три месяца Ирина забеременела двойней.

"Юстинка имела вес при рождении — 2 220 грамм. Матвей — 2170 грамм. После рождения малышки находились под наблюдением. На вторые сутки переведены в наше отделение, где выхаживались", — рассказывает врач родильного Ирина Балущак.

За год работы программы ею воспользовалось около двух тысяч украинок. Более половины из них уже забеременели. Эти услуги доступны в 20 медучреждениях, которые сотрудничают с Национальной службой здоровья Украины – это 15 частных клиник, 3 коммунальные больницы и 2 государственных медучреждения. Они работают в 9 областях.

"Для нас цель как минимум 10 тысяч. Такое количество украинских семей должно ежегодно пользоваться услугами. У нас в правительстве стратегия демографического развития, средства будут на эту программу выделяться. В этом году мы заложили 380 миллионов", – говорит министр здравоохранения Виктор Ляшко. .

Обратиться за помощью могут пары, официально подтвердившие диагноз бесплодия и отвечающие критериям программы. Один из них возраст пациентки – он должен быть не более 40 лет. Направить в медучреждения, которые помогут забеременеть, может даже семейный врач.

Это невероятно! Первые дети, которые родились благодаря программе лечения бесплодия!

Что необходимо для того, чтобы воспользоваться услугой

электронное направление от медицинского учреждения, где создан специальный мультидисциплинарный консилиум, направляющий совершеннолетних на лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий по Программе медицинских гарантий;

установлен диагноз "Женское бесплодие", "Мужское бесплодие";

обращение для лечения бесплодия в медицинское учреждение, которое предоставляет эти услуги по договору с НСЗУ.

Лечение возможно как амбулаторно, так и на условиях дневного или обычного стационара в зависимости от назначений врача.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за халатности акушера-гинеколога частного роддома погиб младенец.

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