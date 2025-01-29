Во Львове родились первые в Украине двойняшки благодаря госпрограмме репродуктивных технологий

Это первые дети в Украине, появившиеся на свет благодаря бесплатной программе лечения бесплодия.
Во Львовском областном перинатальном центре выписали двойняшек, которые первыми в Украине родились благодаря государственной программе вспомогательных репродуктивных технологий.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Первые дети, родившиеся благодаря бесплатной программе лечения бесплодия, сегодня во Львове выписываются из перинатального центра домой. Это двойняшки – Матвей и Юстина. Радостное событие врачи называют историческим.
Выписывать Матвея и Юстину пришел едва ли не весь коллектив перинатального центра. Маме подарили букет, малышам желали здоровья. Такое внимание к двойне – потому что это первые дети, которые появились на свет благодаря бесплатной программе лечения бесплодия.
Матвей и Юстина родились с помощью репродуктивных технологий. Роды были преждевременными, но через 2 недели малыши набирались сил и готовы ехать домой.
Ирина и Игорь говорят, что мечтали об отцовстве, но попытки были безуспешны, а стоимость лечения – непосильной. Впрочем, как только запустилась государственная программа лечения бесплодия, супруги стали одними из первых ее клиентов. Уже через три месяца Ирина забеременела двойней.
"Юстинка имела вес при рождении — 2 220 грамм. Матвей — 2170 грамм. После рождения малышки находились под наблюдением. На вторые сутки переведены в наше отделение, где выхаживались", — рассказывает врач родильного Ирина Балущак.
За год работы программы ею воспользовалось около двух тысяч украинок. Более половины из них уже забеременели. Эти услуги доступны в 20 медучреждениях, которые сотрудничают с Национальной службой здоровья Украины – это 15 частных клиник, 3 коммунальные больницы и 2 государственных медучреждения. Они работают в 9 областях.
"Для нас цель как минимум 10 тысяч. Такое количество украинских семей должно ежегодно пользоваться услугами. У нас в правительстве стратегия демографического развития, средства будут на эту программу выделяться. В этом году мы заложили 380 миллионов", – говорит министр здравоохранения Виктор Ляшко. .
Обратиться за помощью могут пары, официально подтвердившие диагноз бесплодия и отвечающие критериям программы. Один из них возраст пациентки – он должен быть не более 40 лет. Направить в медучреждения, которые помогут забеременеть, может даже семейный врач.
Что необходимо для того, чтобы воспользоваться услугой
- электронное направление от медицинского учреждения, где создан специальный мультидисциплинарный консилиум, направляющий совершеннолетних на лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий по Программе медицинских гарантий;
- установлен диагноз "Женское бесплодие", "Мужское бесплодие";
- обращение для лечения бесплодия в медицинское учреждение, которое предоставляет эти услуги по договору с НСЗУ.
Лечение возможно как амбулаторно, так и на условиях дневного или обычного стационара в зависимости от назначений врача.
Ранее сообщалось, что в Киеве из-за халатности акушера-гинеколога частного роддома погиб младенец.
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