Во Львове случился масштабный пожар: над городом виден черный дым (фото, видео)

Во Львове в четверг, 1 сентября, вспыхнул масштабный пожар.
Возгорание произошло на улице Стрыйская, 45 на территории бывшего автобусного завода.
Об этом в комментарии ТСН.ua сообщили в ГСЧС во Львовской области.
По предварительным данным, возгорание произошло на территории бывшего Львовского автобусного завода. На месте происшествия работают спасатели.
В телеграмм-канале "Варта-1" жители Львова распространяют видео пожара. Возгорание настолько мощное, что черный дым виден и в других районах Львова.
Причины возгорания устанавливаются, но это не связано с войной, поскольку во Львове не было сигналов воздушной тревоги.
Напомним, в Николаевской области после возгорания выгорело 250 гектаров леса.
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