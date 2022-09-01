Во Львове случился масштабный пожар: над городом виден черный дым (фото, видео)

Во Львове в четверг, 1 сентября, вспыхнул масштабный пожар.

Возгорание произошло на улице Стрыйская, 45 на территории бывшего автобусного завода.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщили в ГСЧС во Львовской области.

По предварительным данным, возгорание произошло на территории бывшего Львовского автобусного завода. На месте происшествия работают спасатели.

Фото: "Варта 1"

Фото: "Варта 1"

Фото: "Варта 1"

В телеграмм-канале "Варта-1" жители Львова распространяют видео пожара. Возгорание настолько мощное, что черный дым виден и в других районах Львова.

Причины возгорания устанавливаются, но это не связано с войной, поскольку во Львове не было сигналов воздушной тревоги.

Напомним, в Николаевской области после возгорания выгорело 250 гектаров леса.

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