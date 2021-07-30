Во Львове стартовал сверхмарафонский пробег по Украине длиной в 1388 километров

За 26 дней участники пробегут по 9 областях.

«Восток и Запад вместе» — необычный сверхмарафонский пробег ко Дню Независимости стартовал во Львове.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

За 26 дней участники пробегут по 9 областях. А финишируют в Сереродонецьке. Там бегуны должны быть именно 24 августа. Общая дистанция сверхмарафону 1388 километров.

Бегут спортсмены с флагом единства в руках, а по дороге будут делать остановки, во время которых будут передавать его следующим участникам. «Западная Украина, Восточная Украина — это неправильно, это будто две Украины, а Украина должна быть одна. Хочется, чтобы люди себя чувствовала как дома и здесь и там», — говорит участник пробега из Краматорска Константин Билим.

Сегодня из Львова началось трое бегунов. Первая их остановка в Золочеве — это за 68 километров от Львова. Там участники марафона передадут флаг следующим трем бегунам. Таким образом за 26 дней участие в марафоне к 30-летию Независимости страны примет более сотни украинцев.

«Флаг будет подписан в каждой области и мы привезем во Львов, потому что мы были инициаторами и будет храниться в музее. Придет время и будет поднят сине-желтый флаг и над Донецком и над Луганском, и на Ай-Петри», — убежден соорганизатор пробега Зиновий Саляк.

Новости Украины: во Львове стартовал сверхмарафонский пробег ко Дню независимости

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