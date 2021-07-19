Во Львове столкнулись сразу 6 автомобилей, есть пострадавший: фото и видео

Во Львове столкнулись сразу 6 автомобилей, есть пострадавший: фото и видео

Причины аварии устанавливаются правоохранители.

Во Львове на перекрестке улиц Стрыйская-Научная, в понедельник, 19 июля, произошла масштабная ДТП. Там столкнулись 6 автомобилей.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий.

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Известно, что в ДТП попало сразу шесть автомобилей. По данным полиции, в ДТП один пострадавший. В патрульной полиции также добавили, что движение данным участком дороги заблокировано.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Причины аварии устанавливаются.

Напомним, в Луцке в страшном ДТП погибли три человека, в том числе маленькая девочка.

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