Во Львове столкнулись сразу 6 автомобилей, есть пострадавший: фото и видео

Причины аварии устанавливаются правоохранители.
Во Львове на перекрестке улиц Стрыйская-Научная, в понедельник, 19 июля, произошла масштабная ДТП. Там столкнулись 6 автомобилей.
Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий.
Известно, что в ДТП попало сразу шесть автомобилей. По данным полиции, в ДТП один пострадавший. В патрульной полиции также добавили, что движение данным участком дороги заблокировано.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Причины аварии устанавливаются.
Напомним, в Луцке в страшном ДТП погибли три человека, в том числе маленькая девочка.