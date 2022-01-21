Во Львове стремительно растет количество госпитализированных детей с коронавирусом: среди них младенцы

Один ребенок в реанимации.

Сегодня во Львове будут решать, отправлять ли школьников на дистанционное обучение. Среди них стремительно распространяется количество больных коронавирусом. С начала пандемии — ныне в области наибольшее количество госпитализированных детей, их почти 90.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В детской больнице «Охматдет» сейчас действительно рекордное количество больных коронавирусом детей. В общей сложности 70 юных пациентов — им от нескольких месяцев до 17 лет.

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Один ребенок в реанимации. В «Охматдете» в общей сложности предусмотрено 120 койко-мест, и как видите большинство уже заполнено. Так что на базе других больниц, которые были резервными, тоже разворачивают дополнительные койки. Например, городская детская больница до сих пор не принимала пациентов с коронавирусом, сейчас здесь заработало диагностическое изоляционное отделение на 30 коек, медики говорят, при необходимости могут увеличить количество мест до сотни. И здесь уже есть пациенты – 19 детей, двоим из них нет и года.

«Поднялась температура до 39.5, вялость, сонливая, целый день почти спала, температуру тяжело было сбить», — рассказывает мама малыша.

Почему так много больных детей? Медики объясняют несколькими причинами: во-первых, появились новые штаммы коронавируса, к которым чувствительны дети. А во-вторых, новогодние и рождественские праздники – люди собирались семьями, путешествовали, много контактировали друг с другом. И заболеваемость стремительно выросла.

«Видим, насколько увеличилось количество детей в наше приемное отделение, когда мы делали быстрые тесты, было очень много положительных тестов», — говорят местные врачи.

Больных детей так много, что Львовский штаб противодействия COVID-19 хочет перевести школьников старших классов на дистанционное обучение на 2 недели. Сегодня это будет решать городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Будут рассматривать и усиление карантин по ограничениям.

Во Львове 70 детей госпитализированы с коронавирусом | Новости Украины

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