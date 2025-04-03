Во Львове "свидетель Иеговы" получил повестку и отказался от мобилизации: наказали ли его

Муж уклонился от мобилизации / © ТСН.ua

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Во Львове к 3 годам лишения свободы приговорили 33-летнего мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации из-за «религиозных убеждений».

Об этом говорится в приговоре Зализнычного районного суда г. Львов.

По данным суда, житель Львова в июне 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к мобилизации. Ему пытались дать повестку, однако мужчина отказался ее получать и уклонился от призыва в армию.

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На суде мужчина вину отрицал. Он заявил, что «не хотел быть призванным в составе воинской части для военной службы по религиозным убеждениям, поскольку является крещеным служителем Религиозного объединения Свидетелей Иеговы в Украине и военная служба для него неприемлема. В то же время отметил, что во время общения с работниками ТЦК последние предлагали ему службу не связанную с ношением оружия, а другую, в частности «работу с документами, на кухне». Однако он отклонил такие предложения, поскольку его религиозные убеждения несовместимы с любой военной службой и ношением военной формы. Не видит своей вины и просил его оправдать».

При рассмотрении дела суд отметил, что «замена военной службы по призыву по мобилизации в особый период на альтернативную (невоенную) службу, законом не предусмотрена».

«Никакие религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонения гражданина Украины, признанного пригодным к военной службе, от мобилизации с целью выполнения своей конституционной обязанности по защите территориальной целостности и суверенитета государства от военной агрессии со стороны иностранного государства», — говорится в материалах суда.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, в Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.