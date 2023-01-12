Во Львове сыграли военную свадьбу: без гостей и гуляний, но с полными любви взглядами

Во Львове женились боец-добровольец 45-ой бригады и работница театра имени Заньковецкой. Предложение руки и сердца мужчина отправил по почте. А она не колеблясь ответила – да.

Как война соединила молодоженов, смотрите в сюжете ТСН.

Они крепко держатся за руки и не сводят друг с друга влюбленные взгляды.

"Написал СМСку: "Выйдешь? – Выйду". "Новой почтой" – обручальное кольцо. Она мне фоточкой сбросила – получено. Все", – рассказал жених Антин Радомский.

"Война меняет приоритеты и проявляет людей. Поэтому когда получила предложение, без сомнения сказала "да", потому что всегда восхищалась Антином", – рассказала невеста Надежда Радомская.

История их отношений, на первый взгляд, совсем не романтична. Началась лет 10 назад как сугубо деловое знакомство. Надежда уже тогда работала заместителем руководителя театра имени Заньковецкой. Антин был чиновником во Львовском облсовете. Изредка пересекались по работе. На себя внимание он обратил обостренным чувством справедливости и патриотизмом, говорит женщина. Она же покорила его своим профессионализмом. Следующая точка прикосновения – 2014-ый. Антин добровольцем уходит на фронт. А Надежда во Львове организует волонтерский центр. Не более чем знакомство продолжается дальше. Все меняет полномасштабная война.

Антин Радомский на фронте с февраля. В составе 45-ой бригады защищал Донетчину, Николаев, Херсон, Запорожье и вот сейчас – Харьковщину. Надежда волонтерит. Случайно они встречаются во Львове: мужчина с собратьями перегонял на передовую машину и заехал к волонтерам за продуктами и одеждой. Общение возобновляется – в основном в телефонных переписках и разговорах.

"Война во многом вносит свои коррективы: и в переоценку ценностей", – говорит боец.

"Пугало то, что пишешь, а потом два дня нет никакой информации. Обнажились эти нервы, показали ценности... Действительно, что стоит... я не хочу терять..." – говорит невеста.

На фронте Антин носит позывной "Вышиванка", потому что часто одевает ее даже в бой. Поэтому в ЗАГС под форму тоже надевает ее. Вот только эта рубашка особенная: любимая вышила собственноручно.

Церемония простая – только молодые и свидетели.

"У меня, у дружбы, легкая рука. Так что все будет хорошо", – говорит свидетель Андрей Хомунко.

Громкое празднование неуместно, говорят влюбленные. Но оно обязательно будет – после победы.

"Мы когда победим и я вернусь, там будет все – родители, гости, будет море водки, море вина, море пения, танцы, там будет все", – говорит Радомский.

Тогда на свадьбу приедет и средний сын Антина от первого брака. С позывным "Пифагор" он также добровольцем ушел на фронт и сейчас – на самом "нуле". В считанные дни на передовую возвращается и новоиспеченный жених.

"А чего бояться?! У меня трехуровневая защита: первое – молитвы моих родных и близких, второе – моя "Вышиванка" – мой позывной такой – я всегда ходил в вышиванке, а в-третьих, на всякий случай, у меня еще есть бронежилет", – рассказал боец.

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