Во Львове таксист «обманул» женщину на 4,5 млн гривен: что он придумал

Во Львове приговорили водителя такси / © inpoland

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Во Львове на 7 лет лишения свободы приговорили таксиста, который выманил у вдовы погибшего военнослужащего более 4,5 миллионов гривен.

Об этом говорится в приговоре Сиховского районного суда г. Львова.

Как таксист познакомился со своей жертвой

Как установило следствие, инцидент произошел в конце мая 2025 года во Львове. Обвиняемый таксист вез пассажирку с улицы Мечникова на улицу Владимира Великого. Во время поездки между водителем и пассажиркой завязался разговор, в ходе которого таксист узнал о том, что:

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Женщина недавно получила единовременную денежную компенсацию от государства в связи с гибелью её мужа при защите Родины;

ее родной дядя в настоящее время мобилизован, принимает непосредственное участие в боях против российских оккупантов, а семья отчаянно ищет законные пути для его перевода в безопасное тыловое подразделение или полной демобилизации.

У водителя мгновенно возник прямой умысел на завладение деньгами. Тогда же он солгал вдове, что сам является действующим военнослужащим, имеет серьезные связи и может легко решить вопрос с переводом или увольнением её дяди.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Махинации в Viber и застолье для «нужных людей»: как таксист вымогал деньги у вдовы

Уже с1 июня 2025 года псевдовоенный начал методично выманивать деньги через Viber. Мошеннические транзакции происходили регулярно под четко продуманными вымышленными предлогами:

1 июня 2025 года: во время встречи в пригороде Львова заявил, что нужно срочно перечислить 6 000 гривен на банковскую карту своего знакомого, чтобы оплатить «щедрое застолье» людям, которые якобы будут готовить документы на переезд дяди;

3 июня 2025 года: в переписке потребовал ещё 10 000 гривен непосредственно на оформление пакета документов;

6 июня 2025 года: заставил женщину перечислить очередной транш в размере 10 000 гривен на другую подконтрольную карту;

8 июня 2025 года: заявил о необходимости срочной передачи валюты, заставив потерпевшую перечислить 24 000 гривен (эквивалент 600 долларов США);

12 июня 2025 года: двумя платежами по20 000 гривен выманил еще 40 000 гривен (эквивалент 1 000 долларов США).

Чтобы вдова не заподозрила обман и окончательно поверила в реальность происходящего, таксист пошёл на махинацию: он создал в мессенджере Viber несколько фейковых аккаунтов, в том числе от имени вымышленного влиятельного чиновника. Разыгрывая ролевые диалоги и переписываясь с потерпевшей от имени вымышленных кураторов, аферист продолжал оказывать давление на женщину.

В результате такого масштабного психологического давления, в период с 13 июня по 22 декабря 2025 года посредством неустановленных безналичных переводов и лично в руки злоумышленник получил от женщины еще4 426 678 гривен 78 копеек. Общая сумма выманенных средств на первом этапе составила 4 516 678,78 гривен.

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Задержание мужчины

30 января 2026 года во время очередного разговора таксист выдвинул новое бескомпромиссное требование: для окончательного увольнения дяди со службы в запас потерпевшая должна передать ему ещё6 370 долларов США.

Женщина поняла, что стала жертвой крупного мошенничества, и обратилась в правоохранительные органы. 2 февраля 2026 года около 15:45 во Львове состоялась контролируемая встреча. Вдова передала мужчине пакет с валютой, в котором вместо настоящих денег находились заранее подготовленные оперативниками поддельные (имитационные) банкноты (49 купюр по 100 долларов, 14 купюр по 100 долларов, а также мелкие купюры номиналом 50 и 20 долларов). Правда, по курсу НБУ на тот день сумма равнялась 272 707,98 гривен. Сразу после получения пакета таксиста задержали полицейские.

Попытка поступить на службу в ВСУ, чтобы погасить долг: позиция сторон в суде

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью и безоговорочно признал свою вину по ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения). Он подтвердил каждое слово из обвинительного акта и согласился на сокращённое судебное разбирательство без исследования доказательств в соответствии с ч. 3 ст. 349 УПК Украины.

Подсудимый пояснил, что деньги потерпевшей переводил на банковские счета своей девушки и друга, которые даже не подозревали, что вовлечены в преступную деятельность. Все миллионы он успел потратить на личные развлечения и собственные нужды. В зале суда мошенник цинично извинился перед вдовой и заявил, что полностью признает ее миллионный иск. Чтобы возместить средства, он предложил суду отпустить его на службу в Вооруженные силы Украины: мол, подпишет контракт, будет получать высокую заработную плату военнослужащего и из этих денег постепенно будет выплачивать долг.

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Однако сама потерпевшая категорически отвергла такой вариант, назвав его раскаяние театральным и притворным, и потребовала назначить ему самое суровое реальное наказание с отбыванием срока в колонии, чтобы предотвратить новые преступления.

Окончательный приговор: 7 лет колонии, конфискация имущества и взыскание миллионов

Сиховский районный суд города Львова, изучив личность подсудимого, установил, что тот официально не работает, разведён и содержит одного несовершеннолетнего ребёнка. Хотя согласно статье 89 УК Украины он считался ранее несудимым (предыдущая судимость 2020 года за мелкую кражу была официально погашена), Фемида учла, что мужчина совершил особо тяжкое корыстное преступление в условиях военного положения, пренебрегая памятью о погибшем воине. Искреннее раскаяние суд признал единственным смягчающим обстоятельством.

Решение суда:

Признать мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 190 УК Украины;

Назначить ему реальное наказание в виде 7 (семи) лет лишения свободы с полной конфискацией всего принадлежащего ему имущества в пользу государства;

Срок отбывания наказания исчислять с момента задержания — со 2 февраля 2026 года , зачтя предварительное заключение день за днем;

До вступления приговора в законную силу оставить в отношении осужденного меру пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога в размере 300 прожиточных минимумов, что составляет 998 400 гривен.

Гражданский иск вдовы удовлетворен в полном объеме: с ЛИЦА_3 в пользу потерпевшей присуждено взыскать всю сумму материального ущерба — 4 516 678 гривен 78 копеек.

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Все вещественные доказательства по делу, а именно многочисленные банковские карты различных финансовых учреждений (ПриватБанк, monobank, ПУМБ, А-Банк, Райффайзен, Идея Банк), платежные квитанции и поддельные доллары оставлены при материалах дела. Все изъятые во время обысков гаджеты — мобильные телефоны Redmi, iPhone и два смартфона Samsung, которые использовались для мошенничества в Viber, — официально конфискованы в пользу государства. Арендованный автомобиль Hyundai, на котором передвигался таксист, суд постановил вернуть законному владельцу по доверенности. Приговор может быть обжалован во Львовском апелляционном суде в течение 30 дней.

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