Во Львове турецкий пластический хирург бесплатно прооперировал украинских детей с разными пороками

Каждый малыш имел недостатки, которые требовали вмешательства.

Во Львов приехал известный турецкий пластический хирург Хакан Агир, чтобы вместе с местными медиками исправлять врожденные детские недостатки. За пять дней — врачи провели 15 бесплатных операций.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В коридоре операцию ждет четырехлетняя Оля. У девочки сосудистая мальформация — врожденный порок ноги. Это ее вторая операция. Перед операцией львовские врачи вместе с известным турецким пластическим хирургом обсуждают план хирургического вмешательства. Языкового барьера нет, наши медики также говорят на английском.

Член американской и европейских ассоциаций пластических хирургов Хакан Агир в Украине не впервые. Работал бок о бок с днепровскими врачами. Говорит, такой обмен опытом полезен и для него. «Я приехал не только учить, но и учиться, у вас высококлассные врачи, у них интересные техники работы, но нет немного современного медоборудования», — убежден пластический хирург из Турции

Врожденные пороки лица очень сложные для коррекции, говорит детский пластический хирург Остап Могиляк. Ежегодно он оперирует более 600 таких пациентов. Учился во многих странах, а вот с турецким опытом имеет дело впервые.

Новости Украины: во Львов приехал турецкий пластический хирург для исправления детских недостатков

Такому международному сотрудничеству изрядно радуются пациенты, особенно те, что уже в послеоперационных палатах. У 12-летняя Юли врожденная опухоль лица, девочка уже перенесла 6 операций. Еще немного усилий и Юля ничем не будет отличаться от сверстников. «Надеемся, что еще за 2-3 и будет все супер. Так как нам сегодня показал врач свои работы... Очень хороший результат и мы надеемся, что мы так же того достигнем», — говорит мама пациентки.

На стенах хирургического отделения западно специализированного медицинского центра выставка детских фото. Здесь маленькие пациенты до и после вмешательства. Уже скоро эта выставка пополнится новыми фотографиями. А пластический хирург из Стамбула обещает вернуться во Львов с очередной миссией уже осенью. И также оперировать украинских детей бесплатно.

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