Во Львове тысячи людей простились с погибшими Евгенией Базилевич и ее тремя дочками: фото, видео

Во Львове прощались с жертвами ракетной атаки на город, которая произошла в среду утром. Тогда под завалами своих домов погибло 7 человек. Среди них 4 из одной семьи - Евгения Базилевич и трое ее дочерей - Ярина, Дарья и Эмилия. Их отец чудом уцелел. Поддержать мужчину и провести в последний путь его семью пришли тысячи людей.

Об этом с места прощания рассказала корреспондент ТСН Алла Пасс.

"На похороны семьи Базилевичей кажется пришло пол Львова. Не только родные, коллеги и друзья. Было много пластунов, ведь Евгения и двое ее старших дочерей, были членами этой скаутской организации. И немало тех, кто раньше эту семью не знал, но хотели отдать дань уважения 21-летней Ярине, 18-летней Дарье 7-летней Эмилии и их маме Евгении. И поддержать Ярослава Базилевича, который остался один", - говорит Алла Пасс.

Прощались с погибшими в Гарнизонном храме Петра и Павла, где обычно провожают в последний путь военных. Семью Базилевичей во Львове хорошо знали. Старшая из погибших сестер работала программным менеджером офиса городских молодежных проектов.

Во Львове простились с семьей Базилевич

"И она заряжала тем — какая бы работа уже не была, она всегда улыбалась. Если Ярка может, то чего мы не стянем?!", — говорят знакомые девушки.

А ее сестра Дарья училась в Украинском Католическом Университете на культуролога. Обожала театр.

"Она сама по себе была очень маленькая. Хотелось всегда ее поддерживать, помогать. И она была из тех людей, кто был готов так же поступить", — вспоминают о девушке.

Прощание с семьей Базилевичей во Львове

Из храма, где происходило прощание, траурная процессия с 4 гробами отправилась в сердце Львова — на площадь Рынок, где городской трубач заиграл мелодию "Тишина" — последнюю колыбельную, обычно исполняемую для погибших военных. Но сегодня – для гражданских, которых убила Россия.

Мужчина и отец погибших на похоронах

"Мне бы так хотелось, чтобы все встали на колени и обратились к Богу: какую ты еще офиру хочешь?! Да спаси же ты бедный народ! Помоги нам!", — говорит женщина.

"Это наши дети можно сказать, семья. Мы же все украинцы. Вот ... ровесница моей внучки... не могу говорить", — говорит женщина, которая пришла попрощаться с семьей.

Похоронили погибших на Лычаковском кладбище. Также сегодня, но на других кладбищах попрощались с другими жертвами атаки российской Юрием Арабским и Ириной Демидовой. 7 гражданскую жертву России – Александра Погорецкого будут хоронить завтра.

Могилы семьи на Лычаковском кладбище. Фото: Андрей Садовый

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Напомним, российские захватчики атаковали Львов 4 сентября дронами и ракетами.

Добавим, что в результате ночной атаки по Львову были повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения.

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