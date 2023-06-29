Во Львове установили гигантскую скульптуру итальянского художника: что символизирует и где увидеть

До октября скульптура будет находиться во Львове, а затем отправится дальше по Европе.

Во Львове установили гигантскую скульптуру мистера Арбитриум, сообщают корреспонденты в ТСН.

Фигура высотой около шести метров вроде бы держит Оперный театр. Монумент создал итальянский художник Эмануэле Джианналли. Его великана уже экспонировали в семи городах Италии, а теперь привезли в Украину.

Так европейцы хотят выразить свою поддержку украинскому народу в борьбе с русскими захватчиками. "Почему он здесь? Поддержать Украину в столь сложное время войны. Мы хотим засвидетельствовать это искусством. Война, уходи, мы хотим мира”, — говорит куратор проекта Рози Фонтана.

Мистер Арбитриум во Львове

До октября скульптура будет находиться во Львове, а затем отправится дальше по Европе. «С одной стороны, мир поддерживает нас в этой тяжелой борьбе. С другой – мы защищаем мир, сегодня Украина защищает европейские демократические ценности”, — убеждает городской голова Андрей Садовый.

Напомним, что недавно во Львовской области разгорелся скандал из-за советского памятника колхозницы. Агрессивные мужчины бросались на активистов с угрозами и ругательством и не позволяли его демонтировать, потому что скульптура похожа на Юлию Тимошенко. Из-за разногласий между сторонами пришлось вызвать полицию.

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