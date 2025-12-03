Во Львове установили главную елку: как выглядит дерево и его история

Установка елки во Львове / © Львівська міська рада

Во Львове традиционно установили главную елку города. В этом году 14-метровое новогоднее дерево, по традиции, подарила семья из села Сокольники, что под Львовом. Украшения на елке появятся перед Днем святого Николая.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марички Кужик.

История 18-летней елки

Для семьи Пашечкив из Сокольников елка была частью жизни в течение 18 лет. Госпожа Люба вспоминает, как вместе с мужем купили маленькое деревце в горшке.

«Когда мы ее здесь посадили она была ниже моего роста. И видите за сколько лет, какая выросла красавица. Завезли к дочери на Сихов в квартиру. А на весну забрали и пересадили сюда, мы приехали сюда и все маленькое сажали, муж очень любит садоводство», — говорит женщина.

Дочь, Ольга Пашечко, рассказывает, что дерево всегда было ярко украшено.

«Мы украшали ее в детстве всегда. Раньше завешивали, как не было еще войны, такую большую гирлянду, она всегда светилась и она была такая яркая», — вспоминает Ольга Пашечко.

Вынужденное решение и сложная срезка

Из-за того, что дерево выросло до 14 метров и во время сильного ветра представляло угрозу для окружающих жилых домов, семья приняла вынужденное решение его убрать.

«Она перерастает, становится опасностью для окружающей среды, мы живем в очень жилой зоне, мы ее любим и будто отрываем кусочек своей жизни, но надеемся, что принесет радость другим людям», — говорит Люба Пашечко.

Во двор прибыла тяжелая техника, поскольку рядом находились жилые дома и линии электропередач.

После надежного закрепления елку осторожно спилили и подняли в воздух, перенося со двора на дорогу.

Елочка / © Львівська міська рада

Рекордное количество желающих

Ежегодно главную елку Львову дарят жители, чьи деревья во дворах выросли слишком большими. В этом году количество желающих стать дарителями было рекордным.

«Было рекордное количество заявок от и львовян и живущих за пределами города, это было 15 заявок. Мы вместе с командой остановили внимание на этой елке, потому что она крылатая, пышная, высокая», — говорит руководитель управления культуры Львовского городского совета Марта Бешлей.

Новогоднее дерево успешно загрузили на тягач и в сопровождении полиции доставили на площадь перед Оперным театром. Уже вскоре ее украсят гирляндами, а на верхушке будет установлен противотанковый еж. Торжественное открытие елки состоится в канун святого Николая.

