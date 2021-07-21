Во Львове установили содержимое сумки, из-за которой эвакуировали весь аэропорт, ее владелицу сняли с рейса

Во Львове установили содержимое сумки, из-за которой эвакуировали весь аэропорт, ее владелицу сняли с рейса

Из-за проверки аэропорта задержался вылет семи рейсов.

Стало известно, из-за чего пришлось эвакуировать пассажиров и работников Львовского аэропорта.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

Подозрительную сумку, которая была спрятана под лестницей, заметили несколько часов назад. На место сразу выехали взрывотехники с кинологами. В ходе проверки оказалось — в сумке был компьютер, который давал соответствующее излучение. «Мы нашли ничейную сумму, потом оказалось, что она дает радиоактивные излучения, соответственно все сразу вели себя согласно плану. Мы сегодня будем принимать решение, по факту происшествия, выяснять, кто это, что это, намерения», — объясняет директор аэропорта Татьяна Романовская

Владелицу сумки быстро установили, ее высадили из самолета турецких авиалиний. Известно, что она не украинка, почему оставила багаж, сейчас ее допрашивает полиция.

О подозрительной сумке, в которой может быть взрывчатка, полиции стало известно в половине десятого утра. Всего с территории аэропорта эвакуировали более трехсот человек. Проверка длилась два с половиной часа. Из-за этого задержался вылет семи рейсов.

С помощью робота-подрывника сумку уничтожили за пределами аэропорта. И только тогда аэропорт возобновил свою работу.

«С помощью газового анализатора показывало, что в середине возможно находятся взрывоопасные предметы. Предмет был дистанционно с помощью роботизированного комплекса эвакуирован в безопасное место, где он был разрушен. После чего было осмотрено и установлено, что в чемодане взрывоопасных веществ не обнаружено», — рассказывает инспектор управления полиции Львовщины Тарас Сало.

Новости Украины: во Львовском аэропорту эвакуировали людей из-за компьютера

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