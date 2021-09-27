Во Львове устроили благотворительную ярмарку и собрали деньги для спасенных животных

Во Львове устроили благотворительную ярмарку и собрали деньги для спасенных животных

Собирали деньги на питание и содержание животных в осенне-зимний период.

Во Львове в "Доме спасенных животных" устроили осеннюю благотворительную ярмарку. На территории приюта организовали мастер-классы, фотозону, а также продажу сувениров-хендмейд, экосумки, украшения и картины с изображением животных.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 27 сентября.

Но больше и детям, и взрослым понравилось кормить животных, перед тем приобретя для них набор сладостей. На ярмарке собрали 29 тысяч гривен. Этого хватит разве что на продовольствие. А на строительство новых вольеров придется ждать помощи благотворителей.

В "Доме спасенных животных" пока почти три сотни жителей. Это животные, которые пострадали от людей. Кого-то освободили из рук браконьеров, а кого-то подобрали брошенными на улице.

Новости Украины: во Львове в доме спасенных животных устроили осеннюю благотворительную ярмарку

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